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Онлайн обучение. Во многих школах с родителей собирают деньги - депутат

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- Екатерина Улитина
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Во многих школах продолжаются денежные сборы с родителей, несмотря на то, что обучение проводится в онлайн режиме. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, к нему обратились родители, школьники и студенты, которые сообщили, что администрации многих школ продолжают собирать деньги за ремонт класса, охрану и так далее.

Кроме того, вузы, хотя перешли на дистанционное образование, не сделали скидку студентам на оплату за контракт. Я бы хотел сказать, что онлайн обучение на медицинских факультетов - в принципе невозможно. Также дума, можно вернуть к традиционной форме обучения учеников с первого по четвертый класс, конечно с соблюдением всех эпидемиологических норм, - сказал Дастан Бекешев.

Его коллега Наталья Никитенко отметила, что существующая сейчас форма обучения снижает уровень образования. В первую очередь страдают дети из регионов, у которых нет гаджетов и хорошего интернета.

Отметим, все студенты и школьники, креме учеников первых классов, обучаются в формате онлайн из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/391636
Теги:
Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, образование, школа, Кыргызстан, деньги
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