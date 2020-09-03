Онлайн обучение. Во многих школах с родителей собирают деньги - депутат

Во многих школах продолжаются денежные сборы с родителей, несмотря на то, что обучение проводится в онлайн режиме. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, к нему обратились родители, школьники и студенты, которые сообщили, что администрации многих школ продолжают собирать деньги за ремонт класса, охрану и так далее.

Кроме того, вузы, хотя перешли на дистанционное образование, не сделали скидку студентам на оплату за контракт. Я бы хотел сказать, что онлайн обучение на медицинских факультетов - в принципе невозможно. Также дума, можно вернуть к традиционной форме обучения учеников с первого по четвертый класс, конечно с соблюдением всех эпидемиологических норм, - сказал Дастан Бекешев.

Его коллега Наталья Никитенко отметила, что существующая сейчас форма обучения снижает уровень образования. В первую очередь страдают дети из регионов, у которых нет гаджетов и хорошего интернета.

Отметим, все студенты и школьники, креме учеников первых классов, обучаются в формате онлайн из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.