Россия заявила в ЕЭК претензию в отношении Казахстана

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела в действиях Казахстана нарушение конкуренции. Это произошло после обращения в ЕЭК российской стороны.

Как сообщают российские СМИ, с начала лета Казахстан перестал поставлять в Россию лом черных металлов. Но при этом продолжил экспорт готовой продукции - стали. В ЕЭК квалифицировали происходящее как нарушение конкуренции. И посчитали, что Казахстан тем самым может препятствовать свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках Евразийского экономического союза.

Прежде Казахстан поставлял в Россию до миллиона тонн лома в год, что составляет 90 процентов экспорта этого сырья из республики. С января по май 2020 года объемы поставок составили 300 тысяч тонн. В мае они упали в три раза, а с июня уже почти полностью остановились. Из-за перебоев в поставках в России возник дефицит - в частности, в Минпромторг обращался Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся основным потребителем этого сырья.

В итоге российская сторона потребовала рассмотреть данный вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК признала барьером меры Казахстана на границе с Кыргызстаном. В очередной раз такое повторилось нынешней весной, когда на границе начали выстраиваться очереди из грузовых автомобилей, ожидающих разрешения проехать через нее. Грузоперевозчикам приходилось выполнять требования паспортного контроля, представлять необходимые анкетные данные и, кроме того, ожидать результаты теста на коронавирус.

Именно для устранения барьеров на пути продукции в Союзе ЕЭК сейчас вплотную занялась соответствующей "дорожной карты". Эта работа возложена на Комитет по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в ЕАЭС.