Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят коронавирус. Об этом на брифинге 3 сентября сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения КР Акпай Сарыбаев.

"Лечение у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может затянуться надолго. В связи с этим, они должны соблюдать определенные меры", - отметил он.

Рекомендации пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями переболевшим COVID-19: