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Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят коронавирус

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- Оксана Гут
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Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят коронавирус. Об этом на брифинге 3 сентября сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения КР Акпай Сарыбаев.

"Лечение у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может затянуться надолго. В связи с этим, они должны соблюдать определенные меры", - отметил он.

Рекомендации пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями переболевшим COVID-19:

  1. После выписки из больницы пациенты должны находиться на изоляции 14 дней;
  2. Во время изоляции необходимо проводить реабилитацию и после окончания, можно обратиться в специализированные реабилитационные центры;
  3. В домашних условиях необходимо полноценное питание: фрукты и овощи не менее 400 гр. в день, соль употреблять в малых количествах (не больше 5 гр.), ограничить жидкость до 1-1, 5 литров в день, в случае высокой температуры можно увеличить до 2 литров;
  4. Обязательно проведение дыхательной гимнастики;
  5. При выписке из больницы рекомендуется узнать у врача о степени физической активности. Если у пациента температуры 37,5 - 38, ЧС больше 100, ЧДД больше 30 в минуту и сатурация больше 93% - физическая активность не рекомендуется.
  6. Важно продолжить принимать прописанные лекарственные препараты, но в случае каких-либо изменений в самочувствие, необходимо обратиться к врачу.


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URL: https://www.vb.kg/391640
Теги:
Минздрав, хронические болезни, Кыргызстан, иммунопрофилактика, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (716 материалов)
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