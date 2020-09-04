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Жээнбеков vc Бабанов: можно ли верить соцопросам США в преддверии выборов?

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- Анвар Ажиев
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Сегодня были опубликованы результаты социального опроса, который провела компания SIAR Research and Consulting по заказу Center for Insights in Survey Research (IRI -некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).

Оплачено исследование Агентством США по международному развитию (USAID).

В августе социологи девять дней интервьюировали кыргызстанцев через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составила n=1,223 жителя Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводилось на кыргызском, русском и узбекском языках. Опрос касался мер, принятых правительством для борьбы с коронавирусом, предстоящих выборов и уровня доверия населения политикам.

По итогам исследования оказалось, что кыргызстанцы больше всего доверяют Омурбеку Бабанову. Его назвали 16 процентов опрошенных. Следом за ним идет Камчыбек Ташиев - его назвали 12 процентов респондентов. Замыкает тройку лидеров Адахан Мадумаров – доверие ему выказали 11 процентов опрошенных.

Дальше по списку Садыр Жапаров, Жанар Акаев и Омурбек Текебаев. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, который сейчас ведет активную работу с представителями гражданского общества, волонтерами, бизнес-сектором, ездит по регионам, встречается с простыми людьми, занял седьмое место в этом рейтинге. Завершили десятку тех, кому больше всего доверяют, последовательно Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев и Рыскелди Момбеков.

Результаты опроса, надо отметить, неожиданные. Особенно удивляет состав первой тройки, в которую были включены имена людей, чья политическая активность сегодня если не на нуле, то близка к этому показателю.

Чем, например, сейчас занимается Омурбек Бабанов, позиционирующий себя, кстати, как не-политик? Помогает "Республике" в выборной кампании? Скорее всего. И совершенно точно расслабляется с чашечкой кофе в горах, снимая видео со своим участием для социальных сетей.

Камчыбек Ташиев вообще непонятно где и чем занят. Учитывая, что он возглавил "Мекенчил", можно предположить, что продумывает агитационную программу.

Адахан Мадумаров создал крайне сложный политический альянс и прогадал: он умудрился заключить неудачный политический союз с Турсунбаем Бакиром уулу. "Развод" с экс-депутатом, обвинившим Мадумарова в торговле местами в кандидатском списке, стоил лидеру "Бутун Кыргызстан" участия в большой гонке.

Неужели, правда, народ полагается на этих политиков? Слабо верится.

В целом история с сенсационным соцопросом для Кыргызстана - не новость. Такое нам уже показывали, и сравнительно недавно. В 2017 году уже был презентован похожий опрос. Там безоговорочным лидером также был провозглашен Омурбек Бабанов. Его назвали аж 80 процентов опрошенных. Интервьюрировала кыргызстанцев тогда компания Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу того же IRI.

Только вот все мы помним, чем все закончилось тогда: раздутый рейтинг и проценты вроде как были у Бабанова, а реальные голоса избирателей достались Сооронбаю Жээнбекову.


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URL: https://www.vb.kg/391694
Теги:
Адахан Мадумаров, Дастан Бекешев, Камчыбек Ташиев, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, выборы, президент, соцопрос, Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, #Выборы2020
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