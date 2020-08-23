138 кандидатов в депутаты ЖК от партии Камчыбека Ташиева "Мекенчил"

Партия "Мекенчил", возглавляемая экс-депутатом Жогорку Кенеша Камчыбеком Ташиевым, представила полный список кандидатов.
В политорганизации отмечают, что "Мекенчил" была первой партией, представившей в ЦИК КР список кандидатов.
На выборы депутатов Жогорку Кенеша от партии "Мекенчил" идут:
1. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич
2. Джапаров Сабыр Нуркожоевич
3. Кумаров Болоткан Советбекович
4. Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна
5. Сыргабаев Абсаттар Токтогулович
6. Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович
7. Зулушев Курманкул Токторалыевич
8. Клара Самат
9. Тагаев Русланбек Таштанбекович
10. Сабиров Равшанбек Азатович
11. Аманбаев Бактыбек Абдилашимович
12. Бурканова Клара Оморбековна
13. Артыкбаев Айбек Мухтарович
14. Ормоков Эрнисбек Абдижалилович
15. Токторбаев Женишбек Шермаматович
16. Жунушалиева Гулсункан Ишенгазивна
17. Джунушбаев Алмаз Карыбаевич
18. Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич
19. Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович
20. Жээнбекова Гулназ Камытовна
21. Бокоев Азизбек Абдылдабекович
22. Нышанов Джайлообай Данибаевич
23. Шакиев Жыргалбек Тургунбекович
24. Асанбаева Гульнура Жапаровна
25. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич
26. Кыдыкбаев Жаныбек Султанович
27. Калпаев Бактыяр Алиевич
28. Камбарова Гулмира Бекеновна
29. Ашимбаев Сабыркул Абасович
30. Кулматов Эделбек Маматкулович
31. Абдувалиев Жолдошбай Бердикулович
32. Кадырова Сонунбу Эргешовна
33. Букуев Медетбек Омошевич
34. Жамгырчиев Талантбек Анарбекович
35. Сыдыков Орозбек Кадырбекович
36. Жолдошева Лунара Чаткалбековна
37. Атажанов Кубанычбек Ысламович
38. Жунусбеков Торокан Бейшенбекович
39. Керимбаев Мураталы Топчубаевич
40. Абдраева Айгуль Толоковна
41. Насырбеков Бакытбек Насырбекович
42. Каймазаров Таштанбек Турарович
43. Каимов Рамиз Тологонович
44. Карабаева Канымбу Исираиловна
45. Ынтымаков Тимур Ынтымакович
46. Нишанбай уулу Таалайбек
47. Анаркулов Нургазы Сеитказыевич
48. Марипова Адинай Мариповна
49. Бакеев Аскарбек Колхозбекович
50. Баяманов Эркинбек Мусалиевич
51. Халиков Хайдарали Холмирзаевич
52. Кострубова Лариса Александровна
53. Айтиев Шухрат Анварович
54. Аспек уулу Азамат
55. Мамытов Бабуржан Маматкаримович
56. Рахматуллаева Манзура Джалалидиновна
57. Орозбаев Женалы Байсалович
58. Шаякматов Ниязбек Дуйшонбекович
59. Тажибаев Назырбек Дуйшобаевич
60. Парманова Айсулуу Алламовна
61. Бактыбек уулу Матен
62. Мамадалиев Мураджон Атамирзаевич
63. Шермаматов Дастан Женишбекович
64. Юлдашева Авриниссо Нарзидиновна
65. Толонбаев Санжарбек
66. Курманакунов Ишенбек Тилекович
67. Сыдыков Уланбек Урматович
68. Дубанбаева Анар Сартбаевна
69. Абитов Тариель Таштанович
70. Апазов Адилет Усенович
71. Эркебаев Шукурбек Мамазакирович
72. Байганаева Нургул Шаршенбаевна
73. Акматов Рысали Султаналиевич
74. Дюшеналиев Болоткан Жекшенович
75. Отунчиев Самат Ооматбекович
76. Исакова Жайнагуль Тологоновна
77. Мамытов Талант Алиевич
78. Келдибаев Тологон Кыязович
79. Сайдуллоев Сидик Муродбаевич
80. Сакматова Имараткан Боругуловна
81. Барамышев Айбек Нуркасымович
82. Дыйканбаев Азамат Абдилазимович
83. Чунуров Адилет Зарылбекович
84. Сматова Рыскул Мустапаевна
85. Маткеримов Айбек Тураталиевич
86. Уларбек уулу Уланбек
87. Койчукеев Нурлан Чокоевич
88. Токтогулова Сагынбубу
89. Эргешов Байгазы Анакулович
90. Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич
91. Бечелова Илмира Абилимовна
92. Норусбаева Айзада Коргонбаевна
93. Маткаликов Абдупата Жороевич
94. Мааданов Марс Жетигенович
95. Кыдыралиев Шайлообек Алтымышович
96. Акматова Гульмира Нуркуловна
97. Ибраев Мирлан Маратович
98. Кострубова Вероника Анатольевна
99. Эсенбай уулу Талантбек
100. Эсенканова Айзада Сатарбековна
101. Исаев Даирбек Даниярбекович
102. Малабеков Данияр Турусбекович
103. Таштанбекова Каныкей Таштанбековна
104. Скрыпникова Ольга Сергеевна
105. Жээнбекова Айжан Ыбышовна
106. Тоотаев Улукмырза Абдилашимович
107. Доктурбекова Чолпон Доктурбековна
108. Примкулов Мирланбек Исламбекович
109. Акматова Жаннат Абдрахмановна
110. Усупова Аида Алтымышовна
111. Асанбекова Айымкул Талгатбековна
112. Зулушев Рыскул Токторалиевич
113. Сакматова Венера Боругуловна
114. Мамытов Бакыт Турсунбаевич
115. Уметалиев Мирбек Сарылбекович
116. Макаренко Татьяна Викторовна
117. Абдуллажанов Махамаджан
118. Иванченко Ирина Васильевна
119. Жумалиева Римма Николаевна
120. Сайпидинов Кабилжон Каримович
121. Абдухакимов Алимжан Кадирович
122. Береснева Дарья Сергеевна
123. Матвеева Анна Алекскандровна
124. Халбеков Шухратбек Абдулатипович
125. Хушназаров Абдулхак
126. Муратова Турсунай Исраиловна
127. Мамбеталиев Саринжи Адылович
128. Хасанхужаева Манзурахан Хурвоналиевна
129. Озокеев Айбек Канаталиевич
130. Гарипов Фарид Хасанович
131. Тажибаев Марипжан Мамажанович
132. Модолбаева Азиза Абдраимовна
133. Жаанбаев Максатбек Жусупбекович
134. Тейфуров Расим Захидинович
135. Малдыбаева Салиман Жанузаковна
136. Омуркулов Бактыбек Баташович
137. Кошалиев Адилет Кундузбекович
138. Жузубалиев Азиз Казыбекович.