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Глава столичного спортуправления: Велопробеги постараемся проводить чаще

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- Вячеслав Аникин
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Массовый велопробег, посвященный Дню независимости Кыргызстана, прошел в минувшую субботу в Бишкеке. На старт выехали более 300 байкеров, в том числе и градоначальник Азиз Суракматов.

Только корреспонденты "ВБ" прибыли к месту старта на своих двоих. Зато заранее, и пока участники собирались, поговорили с организаторами.

- Нашу идею о проведении такого мероприятия горячо поддержал градоначальник, - сообщил корреспонденту "Вечернего Бишкека" председатель столичного Управления по физической культуре и спорту Нурлан Токоноев. Он убежден, что спорт укрепляет иммунитет человека, а потому дал добро на проведение большого велопробега.

Медики были не против?

- Нет, конечно. Только потребовали, чтобы велосипедисты соблюдали социальную дистанцию.

Призы победителям предусмотрены?

- Это же не соревнование, а спортивное мероприятие для любителей активного отдыха.

Как народ собирали, специально кого–то приглашали?

- Просто дали объявление в соцсетях и этим ограничились.

Но, наверное, слукавил председатель столичного спортуправления. В колонне байкеров были замечены воспитанники детско–юношеских школ олимпийского резерва. Значит, туда все–таки поступили звоночки из мэрии. Тренеров, однозначно, попросили обеспечить явку юных спортсменов, а то неудобно бы получилось. Представьте только такую картину: мэр один, ну пусть в сопровождении еще нескольких человек, преодолевает 10–километровую дистанцию на байке. Вот чиновники и подстраховались, вызвав воспитанников СДЮШОР. Но эти опасения оказались напрасными: любители велоспорта активно откликнулись на приглашение. На старты выехали как минимум 200–250, скажем так, обычных бишкекчан.

Участникам гонки предстояло стартовать в парке Молодежный (который по инициативе президента Сооронбая Жээнбекова будет переименован в парк имени погибшей во время пандемии студентки медакадемии Адинай Мурзабековой), далее отправиться вверх по проспекту имени Чингиза Айтматова до села Орто–Сай, затем свернуть налево до проспекта имени Юсупа Абдрахманова и спуститься по нему вниз. Финиш гонки - в том же парке.

К месту старта подъехал на крутом велике и мэр Азиз Суракматов. Кто–то из его подчиненных поправил ему шлем, принес бутылочку с минералкой. Организатор велопробега в очередной раз повторил свою просьбу соблюдать социальную дистанцию и нажал на курок стартового пистолета.

Участники пробега медленно выехали на проспект имени Чингиза Айтматова и сразу же, забыв о просьбе ведущего, стали усиленно крутить педали своих байков, а через 40 минут уже начали появляться на финише. Одним из первых пересек заветную ленточку столичный градоначальник. Он охотно поделился своими впечатлениями о велопробеге с корреспондентом "Вечернего Бишкека".

Вы хорошо крутили педали. Раньше занимались велоспортом?

- Нет, не приходилось. Занимался другими дисциплинами. Поэтому силы и выносливость остались. Но после сегодняшнего пробега обязательно буду совершать велокроссы. Впечатление получил сильное!

Будут еще организованы такие пробеги?

- Обязательно. И постараемся их проводить как можно чаще. Катание на велосипеде, однозначно, укрепляет здоровье, а значит, нам будет не так страшна возможная вторая волна коронавируса. Что скрывать, во время пандемии бишкекчане заметно сникли, поэтому я им советую активно заниматься спортом. Настроение заметно улучшится, и появится боевой настрой.

За несколько минут до старта корреспондент "Вечернего Бишкека" успел побеседовать с несколькими участниками гонки.

Бишкекский бизнесмен Кылычбек Алымкулов так ответил на вопрос о причине, побудившей его выйти на старт.

- Спасибо пандемии, - бодро сказал он, - во время карантина транспорт не работал, нельзя было передвигаться и на личном авто. А на велике - пожалуйста. Вот я и вытащил из гаража свой старенький "Урал", на котором еще в молодости рассекал по улочкам Фрунзе. Привел старого друга в порядок, смазал цепь, втулки колес и отправился в путь. Представьте, везде на своем байке успевал, да еще вечером приезжал домой бодрый и энергичный. А раньше заявлялся на своем "мэрсе" уставшим и раздраженным.

Правда, на велопробег Кылычбек Алымкулов прибыл на новеньком новороченном байке ("Урал" отдал племяннику), на котором продолжает и сейчас ездить по делам.

Еще один столичный предприниматель - Адылбек Таджибаев - сагитировал все свое многочисленное семейство принять участие в гонке: сестру, жену, сестру жены, старших детей. Набралась в итоге приличная по численности команда: семь человек. Пришли на старт и родители Адылбека с младшими детьми. Пусть пока так приобщаются к спорту - созерцательным образом.

- Через пару лет всю семью посажу на велосипеды, - сказал Таджибаев. - Очень полезный вид спорта. Хочу, чтобы все мои близкие были здоровыми, а значит, и успешными в жизни.

В велопробеге принял участие и наш старый знакомый, руководитель общественного спортивного клуба "Золотые колеса" Николай Дядичкин вместе со своими многочисленными учениками.

- Очень рад, - сообщил он, - что велоспорт становится массовым увлечением в городе. На байки садятся и пенсионеры, и школьники. Здорово, что люди ощутили необходимость занятий спортом. Точно говорю: тот, кто полюбит крутить педали, меньше будет бегать по аптекам и жаловаться на здоровье.

Кстати, Дядичкин в свое время воспитал несколько мастеров спорта и тысячи (без всякого преувеличения) любителей велосипедной езды. Он оздоравливает бишкекчан лучше докторов. И сейчас в его клуб постоянно приходят новички. Следовательно, байкерское движение в столице действительно стало массовым. Разве это не замечательно?!

P.S. Безусловно, мэр прав. Спорт не позволяет раскисать людям, всегда улучшает настроение и укрепляет здоровье. Однако нужно признать, что мест для велопрогулок в Бишкеке мало. Да, они появились на Южной магистрали, очерчены дорожки на нескольких столичных магистралях. Но этого все равно недостаточно. И поэтому велосипедисты несутся по тротуарам, пугая прохожих. А во всех крупных городах других стран для байкеров созданы идеальные условия. Они могут рассекать по дорогам своих городов без боязни попасть под колеса автомобилей. В Бишкеке и пригородах в нынешнем году, как известно, несколько велосипедистов были сбиты безбашенными водителями крутых иномарок и погибли. Пока велопробеги по столичным трассам опасны для жизни! Поэтому властям города хорошо бы не останавливаться на достигнутом, а энергично продолжать создавать условия для безопасных покатушек на байках.


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URL: https://www.vb.kg/391750
Теги:
Азиз Суракматов, велоспорт, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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