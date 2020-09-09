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Прогноз изменен. Как будет развиваться мировая экономика после эпидемии?

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- Виктория Гунгер
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Обновленный мировой макропрогноз рейтингового агентства Fitch предполагает, что уже в 2021 году глобальный рост в целом компенсирует спад из-за эпидемии COVID-19. Однако дьявол в деталях: несмотря на улучшение общих оценок на фоне более быстрого восстановления экономик от кризиса, ВВП США и РФ в 2021 году последствий спада полностью не преодолеют - рассчитывать на это может только КНР. Оценки же динамики Европы и развивающихся стран, напротив, ухудшены - из-за уточнения данных о спаде во втором квартале, пишет издание "Коммерсантъ".

Мировой ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, следует из обновленного макропрогноза Fitch - он улучшен по сравнению с предыдущей, июньской оценкой (минус 4,6%).

"Темпы восстановления экономик после рекордного спада в марте и апреле оказались выше, чем ожидалось, хотя в ближайшее время они замедлятся",- прогнозируют в агентстве. Тем не менее в 2021 году теперь аналитики Fitch ожидают глобального роста на 5,2%, то есть коронавирусный спад будет компенсирован мировой экономикой уже к концу следующего года. Впрочем, довирусный уровень ВВП не будет достигнут в США до конца следующего года, в зоне евро - до конца 2022-го (и это при условии отсутствия новых общенациональных карантинов).

В положительную сторону сильнее всего скорректирован как раз прогноз по США, с минус 5,6% до минус 4,6% (в 2021-м ожидается рост на 4%), и по Китаю, где оценка улучшена с 1,2% до 2,7% (в следующем году ожидается ускорение роста до 7,7%), по итогам второго квартала рост экономики КНР в годовом выражении уже составил 3,2%. Для России ожидания также улучшены - с минус 5,8% до минус 4,9% за счет улучшения потребительского спроса и фискальной поддержки (она оценивается в 3,5% ВВП), которая, вероятно, предотвратит ухудшение ситуации с занятостью. Улучшению оценки способствовало и восстановление цен на нефть, по последним, впрочем, был незначительно снижен долгосрочный прогноз - с $55 до $53 за баррель (в том числе на 2022 год - с $53 до $50 за баррель), при этом на 2020-й он, напротив, был повышен с $35 до $41 за баррель.

Однако до уровня конца 2019 года и российский ВВП не вернется до начала 2022-го, при этом в 2021–2022 годах ожидается негативный вклад от торговли: экспорт будет ограничен действием сделки ОПЕК+, тогда как импорт будет восстанавливаться по мере укрепления курса рубля (средний курс в этом году - 72 руб. за доллар, в следующем - 70).

У ЦБ при этом сохранится возможность для дальнейшего снижения ставок, полагают в Fitch.

Уточнения прогноза означают не только улучшения: по зоне евро оценка снижена с минус 8% до минус 9% (спад во втором квартале оказался более сильным - минус 12,1%), по Великобритании с минус 9% до минус 11,5% (в 2021-м - рост на 5,5%). Потребление во Франции и Великобритании теперь превышает уровни февраля, но Европу ждут последствия повышения уровня безработицы (по мере прекращения действия программ по поддержке занятости), компании сокращают капвложения, а транспорт и туризм, на которые в США и Европе приходится 8–10% ВВП, остаются в глубокой депрессии.

При этом прогноз предусматривает, что ЕС и Великобритания перейдут на условия торговли в рамках ВТО в начале следующего года (вместо полноценной беспошлинной торговли).

По всем развивающимся странам за вычетом Китая прогноз также ухудшен: с минус 4,7% до минус 5,7% (это объясняется в первую очередь резким понижением прогноза по Индии с минус 5% до минус 10,5%). По итогам второго квартала мировой ВВП просел на 8,9%, а во многих странах - более чем на 20% (в том числе в Индии, Великобритании и Испании), в целом по первому полугодию 2020 года спад составил 10%, оценивают в Fitch.


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URL: https://www.vb.kg/391807
Теги:
торговля, Европа, нефть, США, Кыргызстан, экономика
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