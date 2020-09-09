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В Минобразе создан новый отдел дошкольного образования

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- Екатерина Улитина
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В Министерстве образования появился новый отдел отдел дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В новом отделе будут работать 4 сотрудника, которые будут заниматься вопросами детских садов. Помимо организации и координации работы детских садов отдел оказывает практическую и методическую помощь органам образования, дошкольным образовательным организациям и частным лицам по вопросам дошкольного обучения, осуществляет мониторинг реализации прав граждан на получение дошкольного образования", - сообщает пресс-служба Министерства образования.

Предложения по улучшению системы дошкольного образования можно присылать на следующий электронный адрес: doo.kg.2020@gmail.com. В настоящее время в Кыргызстане работают 1 617 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются свыше 207 тысяч детей.

Отметим, в настоящее время большинство детских садов не работают. Запрета на их деятельность нет, но они должны соблюдать все санитарные требования, установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/391819
Теги:
детский сад, образование, Кыргызстан, Министерство образования
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