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Выборы-2020: Список кандидатов от партии Ветеранов войны в Афганистане

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

"Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"

1. Таникулов Адылбек Сасыкулович (08.11.1963) Высшее образование; стоматолог в стоматологическом кабинете

2. Еникеев Игорь Анатольевич (29.04.1962) Высшее образование; охранник эколого-экономического лицея №65

3. Султанбеков Муса Тезекович (10.01.1963) Высшее образование; безработный

4. Ташматова Бегайым Шеримбековна (01.01.1993) Высшее неоконченное образование; студент МФТУ

5. Насирдинова Зарипахон Авазовна (17.03.1981) Высшее образование; учитель начальных классов в Общеобразовательном Учреждении "Ош Билим Ордо"

6. Алымкулов Абдимажит Кокболсунович (16.11.1962) Высшее образование; председатель Ошско-Баткенского областного общества охотников и рыболовов

7. Таштанбеков Акбокон Дукенович (17.05.1963) Высшее образование; председатель политсовета партии "Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"

8. Касаналиева Жылдыз Остемировна (24.01.1980) Высшее образование; юрист в ОсОО "Бипласт"

9. Бейшекеев Алмас Мелисович (07.06.1966) Высшее образование; безработный

10. Яковенко Сергей Михайлович (18.12.1961) Среднее профессиональное образование; безработный

11. Мамбеталиев Элдияр Болотбекович (29.11.1992) Высшее образование; безработный

12. Термечикова Микра Джолдошовна (06.04.1970) Среднее специальное образование; старшая медсестра в Национальном центре кардиологии и терапии им.М.Миррахимова

13. Темирбаева Зейне Сырановна (27.11.1969) Высшее образование; врач-уролог в Национальном Госпитале при МЗ КР

14. Макешов Буудайык Кубанычбекович (28.08.1991) Магистр; безработный

15. Ормонов Абдикалил Орунбаевич (25.11.1961) Высшее образование; директор ОсОО "Арча"

16. Байтемирова Гуляим Кудайбердиевна (08.08.1980) Магистр; адвокат в адвокатуре Кыргызской Республики

17. Эсенбаев Анас Али Мухаммед Замирбекович (14.04.1992) Высшее образование; безработный

18. Хайбуллин Ильдус Сагитович (14.06.1962) Среднее профессиональное образование; безработный

19. Джумабек уулу Радик (03.03.1976) Высшее образование; начальник уч.по водному хозяйству МП "Бишкекзеленхоз"

20. Таалайбекова Нуржан Таалайбековна (09.06.1994) Магистр; безработная

21. Ашикеева Анара Калыевна (14.08.1981) Магистр; безработная

22. Жороев Аскарбек Сангимаматович (18.09.1966) Высшее образование; безработный

23. Шермур Марианна Владимировна (10.05.1973) Высшее образование; безработная

24. Медербекова Аяна Медербековна (15.08.1993) Среднее профессиональное образование; безработная

25. Осоев Нурлан Камбартаевич (24.01.1963) Среднее образование; безработный

26. Санджарова Евгения Шухратовна (06.06.1972) Высшее образование; учитель начальных классов ОУ "Ош Билим Ордо"

27. Тюбеев Бекболот Молдобекович (22.04.1984) Высшее образование; безработный

28. Султанкулова Инабад Ташболотовна (08.04.1981) Среднее специальное образование; ресторатор ОсОО "Бипласт"

29. Абдуалим уулу Тилек (03.08.1991) Высшее образование; кассир ОАО "Бакай-Банк"

30. Лиров Исхар Харваевич (08.04.1988) Магистр; региональный менеджер, менеджер по продажам ОсОО "МД Регион"

31. Нурдинов Шамшидин Шабидинович (07.05.1970) Высшее образование; зав.кафедры биологии в Джалал-Абадском Государственном Университете имени Б.Осмонова

32. Бекишева Наргиза Шерикуловна (29.05.1984) Высшее образование; менеджер в ОсОО "Аманфарм"

33. Абдыразаков Автандил Джаналиевич (23.02.1967) Среднее специальное образование; безработный

34. Кулманбетов Сабыржан Асанбекович (10.12.1965) Высшее образование; безработный

35. Турдыева Диларам Халиловна (28.06.1988) Высшее образование; учитель в Аламудунской средней школе №1, город Бишкек

36. Байтемирова Бегайым Кудайбердиевна (31.10.1989) Бакалавр; кассир в ОсОО "Бипласт"

37. Джолдошев Акылбек Усенбаевич (20.05.1966) Высшее образование; мастер производственного обучения в Токмокском Индустриально-педагогическом колледже

38. Кичикенов Нурбек Торекулович (27.07.1960) Высшее образование; мастер производственного обучения, заведующий отделения преподавания в Токмокском индустриально-педагогическом техникуме

39. Маматов Төлөгөн Абдраимович (15.10.1964) Высшее образование; адвокат коллегии адвокатов "Кара суу"

40. Алдакеева Жылдызкан Мырзажаповна (15.03.1967) Среднее специальное образование; косметолог в ОсОО "Бипласт "

41. Салиев Бакытбек Джанбаевич (22.01.1967) Среднее специальное образование; индивидуальная деятельность

42. Абдикалил уулу Эдил (24.12.1996) Высшее образование; Ординатор в НИИХСТО

43. Юсупов Пайзилла Абдилакимович (01.01.1963) Среднее специальное образование; администратор по делопроизводству в Торговый комплексе "АкТайлак-Ата"

44. Омурзакова Айсулуу Мустафаевна (20.07.1974) Среднее специальное образование; администратор в ОсОО "Юн Фын"

45. Коңурбаев Бексултан Жамалбекович (22.06.1988) Среднее образование; безработный

46. Ясынахунов Сардор Хамиджанович (05.11.1987) Среднее образование;, водитель в ООО "КАСААР"

47. Алдаянов Нурзамат Кочорович (08.05.1963) Среднее образование; снабженец в ОсОО "Бипласт"

48. Асылбек кызы Эльзат (09.12.1989) Высшее образование; безработная

49. Абдимажитов Кабулжан Каратаевич (10.05.1959) Высшее образование; безработный

50. Кабилов Максадбек Халилович (18.07.1967) Среднее профессиональное образование; безработный

51. Тимур уулу Жакшылык (29.01.1996) Высшее образование; безработный

52. Багишпекова Канышай Тыныстановна (11.10.1986) Среднее образование; безработная

53. Сухорукова Наталья Владимировна (11.03.1976) Высшее образование; учитель начальных классов в Образовательном учреждении "Ош Билим Ордо"

54. Акимканов Алмаз Акунович (14.11.1975) Высшее образование; юрист в ОсОО МКК "Корки-Кредит"

55. Джаныбекова Касиет Джаныбековна (09.04.1991) Среднее профессиональное образование; администратор ОсОО "Бипласт"

56. Шайлообекова Акбото Шайлообековна (18.05.1996) Среднее специальное образование; безработная

57. Мамадиев Каныбек Абдибурханович (22.12.1968) Высшее образование; социальный педагог в средней школе №1, г.Сулюкта

58. Зулунбекова Дамира Осмоновна (06.10.1962) Высшее образование; частный предприниматель, ресторанная сфера

59. Шаршембиева Айжан Касеиновна (10.10.1985) Высшее образование; учитель в средней школе №79, г.Бишкек,

60. Ахмедов Аким Пулатович (01.07.1952) Среднее специальное образование; безработный

62. Сайдарматов Нурмухамад Ахмаджанович (16.12.1989) Высшее образование; шеф-повар в ОсОО "Бипласт"

63. Токтобекова Жылдыз Токтобековна (18.02.1999) Высшее неоконченное образование; студент в МУЦА

64. Монкоев Нурланбек Барыктабасович (07.11.1970) Высшее образование; безработный

65. Сулейманова Лиана Мамедовна (02.03.1988) Высшее образование; безработная

66. Давыдов Артем Николаевич (18.01.1987) Высшее образование; безработный

67. Левина Галина Викторовна (13.12.1986) Среднее образование; безработная

68. Казыбекова Айсана Казыбековна (09.05.1996) Среднее образование; кассир-оператор в ОсОО "Бипласт"

69. Норузбаев Керимкул Чолпонкулович (15.06.1965) Высшее образование; безработный

70. Жороев Максатбек Каарбекович (25.10.1993) Высшее образование; фермер в СХК "Оргу"

71. Омурбекова Рахаткан Алыбековна (23.03.1985) Высшее образование; безработная

72. Ногойбаев Бактыбек Асанбекович (07.06.1965) Среднее специальное образование; водитель в г.Бишкек

73. Зарлыков Алтынбек Мырзабекович (23.12.1998) Высшее неоконченное образование; бухгалтер в ОсОО "Бипласт"

74. Джураев Хикматилло Юлдашбаевич (30.10.1977) Среднее образование; безработный

75. Асанкулова Асель Эсенбековна (26.10.1975) Среднее специальное образование; безработная

76. Ибраева Гүлнара Ишеновна (01.01.1979) Среднее образование; массажист в ОсОО "Бипласт"

77. Асанканов Азамат Барыктабасович (10.05.1971) Среднее специальное образование; безработный

78. Шабралиева Марал Таалайбековна (06.09.1988) Среднее образование; безработная.


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Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (83 материалов)
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