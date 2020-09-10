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Китай учредит орган по рассмотрению жалоб инвесторов

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- Нина Ничипорова
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Министерство коммерции КНР опубликовало "Рабочие меры по рассмотрению жалоб предприятий с иностранными инвестициями". Новые меры официально вступят в силу 1 октября. Заместитель начальника Управления Министерства коммерции КНР по стимулированию инвестиций Ли Юн отметил, что на основе соответствующих постановлений и рабочих мер в Китае будет учрежден Национальный центр по рассмотрению жалоб предприятий с иностранными инвестициями.

31 августа на пресс–конференции Министерства коммерции КНР Ли Юн заявил, что Национальный центр по рассмотрению жалоб предприятий с иностранными инвестициями является конкретной практикой по внедрению системы "защиты инвестиций" на основе Закона "Об иностранных инвестициях", а также по повышению эффективности национального управления.

Стоит отметить, что в основные функции центра будут входить прием жалоб от предприятий с иностранными инвестициями в Китае, предотвращение жалоб, рабочее управление жалобами и предоставление политических предложений.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/391845
Теги:
инвестиции, Китай
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