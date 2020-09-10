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В Казахстане полиция расследует дело об изнасиловании собак в приюте

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- Виктория Гунгер
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Полиция Астаны начала расследование о жестоком обращении с животными после сообщения об изнасиловании собак в приюте, передает Tengrinews.

Расследование о жестоком обращении с животными (статья 316 УК РК) инициировали после сообщения волонтеров об изнасиловании четырех собак в изоляторе "Астана Ветсервиса".

Как отмечается, 8 сентября волонтеры из частного фонда "СтопОтлов" рассказали, что обнаружили в изоляторе для бездомных животных четырех собак с рваными ранами влагалища.

По их словам, на осмотре ветеринара подтвердилось, что у всех четырех "одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру". Увечья были нанесены всем в одинаковый период времени. Волонтеры предположили, что в изоляторе снимали порнографические видеоматериалы с участием беспризорных собак.

Сотрудник "Астана Ветсервис" в комментарии корреспонденту Tengrinews рассказал, что после инцидента было написано заявление в полицию; будет проведена экспертиза. Также отмечалось, что "на территории изолятора совместно с сотрудниками предприятия также работают неравнодушные горожане, которые помогают в уходе за бесхозными животными".


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URL: https://www.vb.kg/391871
Теги:
волонтерство, изнасилование, Казахстан, приют, уголовная ответственность, Кыргызстан, животные
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