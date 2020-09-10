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Соцналог преткновения. Инициатива депутатов разрушит Пенсионный фонд?

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- Зинаида Сорокина
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Жогорку Кенеш в конце нынешней весны выступил с инициативой ввести социальный налог взамен взносов по государственному социальному страхованию. Эта инициатива вынесена на всеобщее обсуждение. Однако далеко не каждый кыргызстанец имеет доступ к Интернету, чтобы узнать об инициативе и высказать свое мнение. Корреспондент "ВБ" решил разобраться, а зачем вообще это нововведение?

НЭП - путь к спасению страны?

Зачастую граждане, в том числе и достаточно образованные экономисты, не отличают друг от друга налоговые отчисления и страховые взносы, фактически уравнивают их. Но это недопустимо!

Система государственного социального страхования обеспечивает реализацию конституционного права граждан на материальное обеспечение при утрате ими доходов - в старости, при потере кормильца, инвалидности. Страховые взносы - форма резервирования зарплаты ко времени наступления страхового случая. Они носят компенсационный и возвратный характер! Надо понимать, что у пенсионной системы долгосрочные обязательства. В отличие от налогов, которые направляются на текущие платежи.

Похоже, многие народоизбранники просто не придают этому значения. Не видят суть различий. Ошибочно или намеренно?

Не секрет, что в депутатском корпусе - преимущественно бизнесмены. Главная их цель - получать прибыль. Этим очень многие и руководствуются, лоббируя тот или иной закон. Обосновывают законопроекты, конечно же, благими пробуждениями. Что происходит и на этот раз.

Вот что сообщается в специальном обращении депутатов "К новой экономической свободе и развитию". Дескать, "согласно прогнозу Минэкономики, сокращение ВВП Кыргызстана в нынешнем году ожидается на уровне 6,8 процента. Выпадение (доходов) в республиканском бюджете может составить 400 миллионов долларов. Максимально негативным оказалось воздействие на малый и средний бизнес. Его долг в экономике страны - 40 процентов. Не исключено масштабное банкротство субъектов предпринимательства".

Парламентарии заявляют, что меры, которые принимают правительство и Национальный банк, недостаточны. Необходимо, призывают они, действовать решительнее. Надо "кардинально сократить административную нагрузку на бизнес. Выработать НЭП - новую экономическую политику, которая поднимет страну в кратчайшие сроки".

C этими тезисами и декларациями особо не поспоришь. Но вот дальше делается неожиданный поворот.

Оказывается, по мнению народоизбранников, страховые взносы в нынешнем размере - непомерная нагрузка для бизнеса. Нужно создать "единую систему управления бюджетными и внебюджетными доходами государства, радикально пересмотреть структуру и механизмы взимания страховых сборов". Речь, понятно, идет о снижении ставок.

СФ против. Ведь потери никто не восполнит

В Социальном фонде считают иначе, нежели нардепы. Соцфондовцы опасаются, что депутатская инициатива по введению социального налога практически сведет на нет усилия государства по построению эффективной пенсионной системы, подорвет доверие к ней.

Люди полжизни работают и отчисляют страховые взносы в надежде на пенсию. Она растет заметно, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Так, в 2009–м пенсии ниже прожиточного минимума получали 452,9 тысячи человек - 86,6 процента от общего количества. А через 10 лет таковых стало 254,8 тысячи - 38 процентов. Будь зарплаты и доходы кыргызстанцев, их отчисления повыше, сокращение доли "мини–пенсий" шло бы быстрее.

Нынешний тариф страховых взносов: 17,25 процента с работодателей и 10 процентов с работников. С введением единого социального налога тарифы cравняются: по 10 процентов с тех и других. Предполагается, что более благоприятные условия помогут вывести бизнес из тени.

Сколько уже было на нашей памяти таких светлых надежд?

И как быть с социальной ответственностью? То, что хорошо для бизнеса, то крах для работников! И то, что им платят зарплату, - не оправдание.

Да, было время, когда у всех были приблизительно одинаковые зарплаты и всем назначали почти одинаковые пенсии. Но за последнее время построена многоуровневая пенсионная система. В ней три компонента: государственный обязательный солидарный, обязательный накопительный и добровольный индивидуальный накопительный. Такая модель признается в мире самой оптимальной как с экономической точки зрения, так и с точки зрения социальной защиты.

Только грамотно налаженный персонифицированный учет по индивидуальным счетам граждан гарантирует им тот размер пенсии, который они заработали. А сваливать все платежи в кучу - абсурд.

Введение единого социального налога приведет к обезличиванию, лишению целевой ориентации страховых взносов. Уменьшение налога с предпринимателей на 7,25 процента существенно ослабит финансовую устойчивость Пенсионного фонда, что равносильно полному уничтожению страхового принципа. Эти потери никто и ничем не восполнит. Нечего станет и мечтать о ежегодных прибавках.

а как у них?

К месту напомнить отрицательный опыт введения социального налога в России в 2001 году. Он заменил страховые взносы, превратил их в часть налоговой системы государства. Возникла угроза смешения налоговых поступлений и взносов на соцстрахование.

С 1 января 2010 года единый налог в России был отменен. В настоящее время общая ставка тарифов страховых взносов составляет 30 процентов.

В соседних Казахстане и Узбекистане тоже выстраивают пенсионную систему примерно такую же, как сейчас действует в Кыргызстане. Без единого социального налога!

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/391878
Теги:
налоги, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Социальный фонд
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