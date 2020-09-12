В КР пенсии растут, но... В Соцфонде пытаются избежать финансовой ловушки

Еще раз ура! Все пенсии с октября повысятся! Вопреки грустным прогнозам, будто все денежки улетают на борьбу с коронавирусом. Да еще 4 октября запланированы выборы в ЖК, а они тоже обходятся государству в миллионы.

К сожалению, в Соцфонде к сегодняшнему дню недосчитывается два миллиарда "страховых сомов". Недобор страховых взносов произошел по вине Налоговой службы. Во всяком случае, в руководстве СФ утверждают: когда соцфондовцы сами занимались администрированием страховых сборов, столь огромной задолженности не допускалось. Наоборот, имелся задел - миллиард с лишним сомов. Вот сейчас, мол, этот миллиард и проедают, то есть раздают на текущие пенсионные выплаты.

В Соцфонде пытаются впредь избежать финансовой ловушки. Разработан целый пакет предложений с тем, чтобы поступлений становилось больше.

Во–первых, необходимо отменить досрочный выход на пенсию. В стране слишком много разного рода льготников, нужно их постепенно привести к единому установленному возрасту выхода на заслуженный отдых.

Во–вторых, надо предоставлять женщинам, состоящим на гос– и муниципальной службе, возможность трудиться "лишние пару лет". Предполагается, что многие дамы сами желают выходить на пенсию не в 58 лет, как сейчас, а в 60.

Сомнительно другое предлагаемое нововведение: прекратить выплаты базовой части пенсии работающим бюджетникам. (Подобно российским экспериментам, которые вызвали в тамошнем обществе недовольство.)

Еще предлагают пересмотреть тарифы для крестьянских (фермерских) хозяйств. В частности, освободить К(Ф)З без образования юридического лица, владеющих земельной долей до одного гектара, от уплаты страховых взносов. Тогда они станут получать не пенсию, а социальное пособие из госбюджета, как только достигнут пенсионного возраста.

Вообще есть смысл предусмотреть право выхода на пенсию исключительно при наличии минимального страхового стажа до 20 лет. А то ведь ныне на госсодержание без зазрения совести претендуют и те, кто проработал на производстве, скажем, всего–то год.

В соцфондовом пакете предложений немало по–настоящему реформаторских пунктов. Они отвечают принципам соцсправедливости и, как надеются в СФ, принесут более солидные страховые сборы. Следовательно, и повышения пенсий в будущем станут более значительными.

А пока будем радоваться тому, что имеем хотя бы скромное, но все же не очень маленькое повышение пенсий с 1 октября.

А правительству и Соцфонду надо продолжать принципиальную политику повышения наших в общем и целом постыдно мизерных пенсий. Причем пенсии должны расти быстрее инфляции, иначе повышение становится насмешкой. Еще не вечер.