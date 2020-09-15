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Турсунбек Чынгышев: "Если не поднять тарифы, энергетика окажется на дне"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня энергокомпании в многомиллиардных долгах только из-за того, что в стране очень низкие тарифы на электроэнергию, ниже, чем во всем СНГ. Но ни один руководитель нашего государства не ставит вопрос о поднятии тарифов на свет. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил экс-премьер-министр КР Турсунбек Чынгышев.

По его мнению, если не поднять тарифы, энергетика окажется на дне.

- Каждый год у нас потребление электроэнергии растет на 2-3 процента, а генерация – ноль. А все потому, что нет средств на ее развитие. В 1992-1993 годах тарифы позволяли энергокомпаниям иметь прибыль. За счет этого в КР заканчивали строительство одной ГЭС и планировали строительство Таш-Кумырской ГЭС. Причем, делали это тогда за счет собственных средств. Сейчас же из-за малых тарифов энергокомпании находятся в огромных убытках, - подчеркнул Чынгышев.


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URL: https://www.vb.kg/391994
Теги:
долг, население, отключение электроэнергии, тарифы, энергетика, Кыргызстан, деньги
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