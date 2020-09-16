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Российский телеведущий подал иск в московский суд к Ассоль Молдокматовой

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- Екатерина Улитина
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Российский телеведущий Артур Цветков будет судиться с кыргызстанской коллегой Ассоль Молдокматовой. Он подал официальный иск в один из судов Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Телеведущий требует с Ассоль Молдокматовой публичного опровержения ее слов. А также компенсацию в $1 млн.

Судебное разбирательство между телезвездами стало продолжением истории ссоры с рукоприкладством между Цветковым и кыргызстанцем, который работает в московском фастфуде. Между ним и ведущим произошел конфликт из-за ношения медицинской маски в помещении общепита. Артур Цветков набросился на мигранта с кулаками и вызвал полицию. Видеозапись конфликта попала в социальные сети и вызвала бурную реакцию у кыргызстанцев, которые заступились за соотечественника. Ассоль Молдокматова также высказала свое мнение.

Ее видео стало поводом для судебного иска. В записи она назвала Артура Цветкова нацистом. Он уверяет, что после этого он подвергается травле в социальных сетях и опасается появляться на улице без охраны


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URL: https://www.vb.kg/392035
Теги:
Ассоль Молдокматова, суд, Кыргызстан
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