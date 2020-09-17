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Казахстанцам, оставшимся без работы, предложили списать кредиты

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- Виктория Гунгер
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Депутаты от фракции "Народные коммунисты" выступили с предложением провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию, пишет Zakon. kz.

- Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались 4 млн 200 тысяч человек. Фактически, безработица подскочила до 46 процентов - это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры, - считает представитель мажилиса Айкын Конуров.


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URL: https://www.vb.kg/392065
Теги:
безработица, Казахстан, кредит, микрокредитные компании, население, Кыргызстан, деньги, Депутат
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