Казахстанцам, оставшимся без работы, предложили списать кредиты

Депутаты от фракции "Народные коммунисты" выступили с предложением провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию, пишет Zakon. kz.

- Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались 4 млн 200 тысяч человек. Фактически, безработица подскочила до 46 процентов - это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры, - считает представитель мажилиса Айкын Конуров.