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От коронавируса на сегодня лечатся 2319 человек, большинство в Бишкеке

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 18 сентября заявила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ К Айнура Акматова.

За все время пандемии от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.

По данным Минздрава, на сегодня на стационарном лечении находятся 547 пациентов:

Бишкек - 100

Чуйская область - 42

г. Ош - 16

Ошская область - 86

Нарынская область - 9

Таласская область - 17

Иссык-Кульская область - 77

Баткенская область - 113

Джалал-Абадская область - 87.

на амбулаторном – 1772 пациента:

Бишкек - 884

Чуйская область - 353

г. Ош - 330

Ошская область - 90

Нарынская область - 31

Таласская область - 23

Иссык-Кульская область - 23

Баткенская область - 20

Джалал-Абадская область - 18.


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URL: https://www.vb.kg/392108
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (763 материалов)
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