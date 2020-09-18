От коронавируса на сегодня лечатся 2319 человек, большинство в Бишкеке

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 18 сентября заявила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ К Айнура Акматова.

За все время пандемии от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.

По данным Минздрава, на сегодня на стационарном лечении находятся 547 пациентов:

Бишкек - 100

Чуйская область - 42

г. Ош - 16

Ошская область - 86

Нарынская область - 9

Таласская область - 17

Иссык-Кульская область - 77

Баткенская область - 113

Джалал-Абадская область - 87.

на амбулаторном – 1772 пациента:

Бишкек - 884

Чуйская область - 353

г. Ош - 330

Ошская область - 90

Нарынская область - 31

Таласская область - 23

Иссык-Кульская область - 23

Баткенская область - 20

Джалал-Абадская область - 18.