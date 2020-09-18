От коронавируса на сегодня лечатся 2319 человек, большинство в Бишкеке

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 18 сентября заявила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ К Айнура Акматова.
За все время пандемии от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.
По данным Минздрава, на сегодня на стационарном лечении находятся 547 пациентов:
Бишкек - 100
Чуйская область - 42
г. Ош - 16
Ошская область - 86
Нарынская область - 9
Таласская область - 17
Иссык-Кульская область - 77
Баткенская область - 113
Джалал-Абадская область - 87.
на амбулаторном – 1772 пациента:
Бишкек - 884
Чуйская область - 353
г. Ош - 330
Ошская область - 90
Нарынская область - 31
Таласская область - 23
Иссык-Кульская область - 23
Баткенская область - 20
Джалал-Абадская область - 18.