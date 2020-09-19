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Боронов: Правильный анализ эпидситуации позволит избежать каких-либо ошибок

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- Оксана Гут
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Правильный анализ эпидемиологической ситуации поможет своевременно и оперативно реагировать в случае ухудшения ситуации и избежать каких-либо ошибок. Об этом премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов сказал на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

"Я не спроста ежедневно спрашиваю отчет о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Это позволяет видеть реальную картину сегодняшнего дня и предвидеть, что нас может ожидать. Вместе с тем, необходимо осуществлять мониторинг происходящего в других странах. Важно знать, что предпринимают различные государства для борьбы с коронавирусной инфекцией, какие болезни чаще всего сопутствуют COVID-19. Любая информация, любой опыт поможет нам спасти жизни наших сограждан", - отметил Кубатбек Боронов, передает пресс-служба правительства.

Глава правительства подчеркнул важность слаженной работы всех государственных и муниципальных органов.

"Для оценки наших сил и возможностей важно смотреть правде в глаза. Если есть какие-то проблемы на местах, надо о них открыто и своевременно говорить. Руководители областей должны ежедневно отчитываться о ситуации в регионах. Это поможет специалистам сделать анализ для расчета дальнейших действий. Сейчас ситуация в стране относительно благоприятная, но это ни повод расслабляться и думать, что вирус отступил. Во многих странах мира вновь наблюдается массовое заражение граждан коронавирусной инфекцией, а Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о том, что ситуация в мире в целом ухудшается", - сказал премьер-министр.


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URL: https://www.vb.kg/392137
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (767 материалов)
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