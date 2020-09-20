В Кыргызстане 81 новый случай COVID-19, выздоровели 94 человека

В Кыргызстане на 20 сентября зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 10
Ош – 2
Чуйская область – 5
Ошская область - 8
Таласская область - 3
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 19.
За весь период пандемии зафиксировано 45 416 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались 41 578 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 94 человека:
Бишкек – 15
Ош – 2
Чуйская область – 18
Ошская область – 8
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 25.