В Кыргызстане 81 новый случай COVID-19, выздоровели 94 человека

В Кыргызстане на 20 сентября зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 10

Ош – 2

Чуйская область – 5

Ошская область - 8

Таласская область - 3

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 19.

За весь период пандемии зафиксировано 45 416 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались 41 578 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 94 человека:

Бишкек – 15

Ош – 2

Чуйская область – 18

Ошская область – 8

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 25.