Драка в Чуйской области. 13-летний подросток ранил ножом двух мужчин

Празднование детского дня рождения в селе Жээк Ысык-Атаинского района Чуйской области закончилось дракой и поножовщиной. В конфликт взрослых мужчин вмешался 13-летний подросток. Он взял нож и ранил 26-летнего К.Р. И 32-летнего У.Э.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

"20 сентября 2020 года 26-летний гр.К.Ж., житель Ысык-Атинского района по случаю дня рождения сына выпивал спиртные напитки со своим соседом на улице, где у них произошли недопонимания. Когда к хозяину жилища пришли гости и началось застолье, ссора продолжилась дома. Между соседями произошла перепалка, переросшая в конфликт. По полученным данным конфликт произошел на бытовой почве из-за пьяной ссоры, недоразумений и недопониманий. Массовой драки не было. В результате данного инцидента несовершеннолетний сын хозяина дома 13-летний Э.К. нанес кухонным ножом ранения двум мужчинам, 32-летнему У.Э. и 26-летнему К.Р.", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Один из пострадавших получил медицинскую помощь амбулаторно, 32-летний местный житель был доставлен в больницу.

Кроме того стало известно, что неизвестные лица разбили стекла нескольких автомашин. Данный факт также зарегистрирован в ЕРПП По всем фактам начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.