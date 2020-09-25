Погода
$ 79.44 - 79.79
€ 92.87 - 94.12

Мы победим в этой "войне"!

155  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 марта 2020 года, в больнице "Хошэньшань" города Ухань (пров. Хубэй, Центральный Китай), председатель КНР Си Цзиньпин в маске поговорил с лежащим в постели пациентом по видеосвязи.

"Что тебе следует делать сейчас, так это сохранять уверенность. Мы все должны быть уверены, что победим в этой войне, - заявил Си Цзиньпин. - Ухань победит, Хубэй победит, Китай победит!".

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, в такой решающий момент появился в ключевом месте - городе Ухань, серьезно пострадавшем от вспышки COVID–19.

Через восемь дней после визита Си Цзиньпина Ухань впервые сообщил об отсутствии новых случаев заболевания. 26 апреля число пациентов с COVID–19, находящихся на лечении в больницах города, было сведено к нулю.

С момента начала эпидемии Китай - самая густонаселенная страна в мире - пережил непростое время. Более 80 тыс. китайцев заразились вирусом, и около 4700 человек скончались от этой болезни. Борьба с эпидемией сразу же стала делом первостепенной важности для страны.

Во время праздника Весны (традиционный китайский Новый год по лунному календарю), начавшегося в конце января в этом году, сотни миллионов людей отказались от своих праздничных планов. Они оставались дома неделями подряд. В городе был введен режим изоляции, предприятия приостановили производство, а общественные собрания были отменены.

Ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - ключевое событие в политическом календаре страны, известное как "две сессии", - были впервые отложены из–за чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин отметил, что вспышка эпидемии COVID–19 стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Она распространялась по стране самыми быстрыми темпами, вызвала в географическом плане самое масштабное инфекционное заболевание, которое с трудом поддается сдерживанию с точки зрения профилактики и контроля в стране с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

"Жизнь имеет первостепенное значение", - сказал Си Цзиньпин. Он развязал "народную войну" и мобилизовал силы всей страны для уничтожения этого "невидимого сильного врага".

Немногим более чем за месяц удалось предварительно сдержать распространение вируса. Примерно за два месяца - сократить ежедневный рост числа новых случаев локального заражения до однозначных цифр, а примерно через три месяца - добиться решительной победы в битве за защиту провинции Хубэй и ее административного центра Уханя и тем самым достичь крупных стратегических результатов в общенациональной борьбе с COVID–19.

Хотя за последние несколько месяцев в ряде регионов, в том числе в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, городе Пекине, Синьцзян–Уйгурском автономном районе, провинции Ляонин, произошло несколько спорадических вспышек, китайское правительство благодаря своему богатому опыту и целенаправленным мерам сумело быстро пресечь пути передачи инфекции.

С глобальной точки зрения Китай одним из первых возобновил работу и производство, вновь открыл школы и продолжал торговлю. Сейчас страна идет наперегонки со временем, чтобы выиграть свою борьбу с бедностью и добиться полного построения среднезажиточного общества.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392311
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  