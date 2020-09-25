Мы победим в этой "войне"!

10 марта 2020 года, в больнице "Хошэньшань" города Ухань (пров. Хубэй, Центральный Китай), председатель КНР Си Цзиньпин в маске поговорил с лежащим в постели пациентом по видеосвязи.

"Что тебе следует делать сейчас, так это сохранять уверенность. Мы все должны быть уверены, что победим в этой войне, - заявил Си Цзиньпин. - Ухань победит, Хубэй победит, Китай победит!".

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, в такой решающий момент появился в ключевом месте - городе Ухань, серьезно пострадавшем от вспышки COVID–19.

Через восемь дней после визита Си Цзиньпина Ухань впервые сообщил об отсутствии новых случаев заболевания. 26 апреля число пациентов с COVID–19, находящихся на лечении в больницах города, было сведено к нулю.

С момента начала эпидемии Китай - самая густонаселенная страна в мире - пережил непростое время. Более 80 тыс. китайцев заразились вирусом, и около 4700 человек скончались от этой болезни. Борьба с эпидемией сразу же стала делом первостепенной важности для страны.

Во время праздника Весны (традиционный китайский Новый год по лунному календарю), начавшегося в конце января в этом году, сотни миллионов людей отказались от своих праздничных планов. Они оставались дома неделями подряд. В городе был введен режим изоляции, предприятия приостановили производство, а общественные собрания были отменены.

Ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - ключевое событие в политическом календаре страны, известное как "две сессии", - были впервые отложены из–за чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин отметил, что вспышка эпидемии COVID–19 стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Она распространялась по стране самыми быстрыми темпами, вызвала в географическом плане самое масштабное инфекционное заболевание, которое с трудом поддается сдерживанию с точки зрения профилактики и контроля в стране с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

"Жизнь имеет первостепенное значение", - сказал Си Цзиньпин. Он развязал "народную войну" и мобилизовал силы всей страны для уничтожения этого "невидимого сильного врага".

Немногим более чем за месяц удалось предварительно сдержать распространение вируса. Примерно за два месяца - сократить ежедневный рост числа новых случаев локального заражения до однозначных цифр, а примерно через три месяца - добиться решительной победы в битве за защиту провинции Хубэй и ее административного центра Уханя и тем самым достичь крупных стратегических результатов в общенациональной борьбе с COVID–19.

Хотя за последние несколько месяцев в ряде регионов, в том числе в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, городе Пекине, Синьцзян–Уйгурском автономном районе, провинции Ляонин, произошло несколько спорадических вспышек, китайское правительство благодаря своему богатому опыту и целенаправленным мерам сумело быстро пресечь пути передачи инфекции.

С глобальной точки зрения Китай одним из первых возобновил работу и производство, вновь открыл школы и продолжал торговлю. Сейчас страна идет наперегонки со временем, чтобы выиграть свою борьбу с бедностью и добиться полного построения среднезажиточного общества.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа