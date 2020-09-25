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Сапара Исакова перевели в Молдовановку. Ответ ГСИН

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- Оксана Гут
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Бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова перевели в другую колонию. Об этом накануне стало известно от адвокатов осужденного.

Напомним, Исаков по делу о ТЭЦ, музее и ипподроме с апреля этого года отбывал наказание в учреждении №8 села Петровка. Однако, по неизвестным, со слов адвокатов, причинам его перевели в ИК-27 с. Молдовановка.

"Я считаю, что Сапара Исакова перевели с целью создать для него дискомфорт. Он уже адаптировался к колонии в селе Петровка, а теперь его перевели в другую, где тоже будет проходить этап адаптации", - написал в соцсетях юрист Замир Жоошев.

Редакция VB.KG обратилась за комментариями в Госслужбу исполнения наказаний.

"В соответствии с пунктом 5 ст. 72 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики (Осужденные, совершившие преступления в соучастии, направляются для отбывания наказания в виде лишения свободы в разные места отбывания наказания) осужденный Сапар Исаков для дальнейшего отбывания срока наказания 23 сентября 2020 года был переведен в исправительное учреждение №27 с. Молдовановка", - ответили в пресс-службе ГСИН.

От редакции отметим только, что ранее спецкомиссией ГСИН Салайдин Авазов - еще один фигурант по делу о ТЭЦ был этапирован в учреждении №27 общего режима в с. Молдовановка.


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URL: https://www.vb.kg/392329
Теги:
ГСИН, ТЭЦ, Сапар Исаков, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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