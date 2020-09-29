Выборы-2020: Не приводить детей, носить маску, перчатки и дистанцироваться

ЦИК КР информирует о том, как обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить здоровье граждан в ходе организации и проведения выборов депутатов ЖК КР 4 октября.
Использование дезинфицирующих средств, защитных масок, одноразовых перчаток, соблюдение социального дистанцирования от других лиц на расстоянии 1,5-2 м, избежание рукопожатий и иных форм прямого контакта являются обязательными условиями для участников избирательного процесса на всех стадиях избирательного процесса за исключением случаев прохождения идентификации избирателей по биометрическим и персональным данным.
Алгоритм совместно разработан Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР и министерством здравоохранения в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан Кыргызской Республики в период организации и проведения выборов депутатов. Алгоритм содержит ряд требований к избирательным комиссиям по организации процесса работы со списками избирателей, в день предшествующий голосованию и в день голосования, ряд требований для политических партий в период выдвижения списка кандидатов на съездах и проведения предвыборной агитации, а также содержит ряд требований к работе органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению содействия работе избирательных комиссий.
Процесс голосования
- На избирательном участке избиратель предъявляет члену УИК паспорт гражданина Кыгызской Республики.
- При прохождении идентификации по отпечаткам пальцев рук избиратель снимает перчатки, обрабатывает руки антисептическим средством,
- проходит идентификацию и после прохождения идентификации, повторно обработав руки снова надевает перчатки.
- При прохождении идентификации по биометрическим параметрам лица избиратель на время приспускает маску и после идентификации снова ее надевает.
- Дезинфекция спиртовой салфеткой оборудования по идентификации до и после проведения процедуры идентификации каждого избирателя.
- Обработка кабин для голосования и автоматически считывающих урн дезинфицирующими средствами не менее двух раз каждые 60 минут.
- Наличие отдельной кабины для голосования избирателям, имеющим симптомы заболевания.
- В ходе голосования, при подписании протокола об итогах голосования, каждый член участковой избирательной комиссии должен использовать свою ручку.
- Перед вскрытием ящиков для голосования производится обработка их поверхностей антисептическим средством.
ЦИК рекомендует избирателям, имеющим симптомы заболевания, либо контакты с больными, либо находящимся в обсервации и желающим реализовать свое активное избирательное право:
- В срок до 2 октября 2020 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования и проголосовать 3 октября 2020 года на дому.
- В случае намерения избирателя реализовать активное избирательное право в день голосования 4 октября 2020 года на избирательном
- участке, рекомендуется посетить избирательный участок после 18 часов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЯМ:
- Соблюдать все требования и указания членов УИК.
- После проверки температуры и обработки рук у входа в помещение для голосования надеть предоставленные УИК маску и перчатки.
- Не снимать маску и перчатки в период пребывания на избирательном участке за исключением времени прохождения идентификации.
- Соблюдать дистанцию 1,5-2 метра как вне, так и внутри помещения для голосования.
- Не приходить на избирательный участок всей семьей (приходить по очереди).
- Не приводить с собой детей.