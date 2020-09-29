Выборы-2020: Не приводить детей, носить маску, перчатки и дистанцироваться

ЦИК КР информирует о том, как обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить здоровье граждан в ходе организации и проведения выборов депутатов ЖК КР 4 октября.

Использование дезинфицирующих средств, защитных масок, одноразовых перчаток, соблюдение социального дистанцирования от других лиц на расстоянии 1,5-2 м, избежание рукопожатий и иных форм прямого контакта являются обязательными условиями для участников избирательного процесса на всех стадиях избирательного процесса за исключением случаев прохождения идентификации избирателей по биометрическим и персональным данным.

Алгоритм совместно разработан Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР и министерством здравоохранения в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан Кыргызской Республики в период организации и проведения выборов депутатов. Алгоритм содержит ряд требований к избирательным комиссиям по организации процесса работы со списками избирателей, в день предшествующий голосованию и в день голосования, ряд требований для политических партий в период выдвижения списка кандидатов на съездах и проведения предвыборной агитации, а также содержит ряд требований к работе органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению содействия работе избирательных комиссий.

Процесс голосования

На избирательном участке избиратель предъявляет члену УИК паспорт гражданина Кыгызской Республики. При прохождении идентификации по отпечаткам пальцев рук избиратель снимает перчатки, обрабатывает руки антисептическим средством, проходит идентификацию и после прохождения идентификации, повторно обработав руки снова надевает перчатки. При прохождении идентификации по биометрическим параметрам лица избиратель на время приспускает маску и после идентификации снова ее надевает. Дезинфекция спиртовой салфеткой оборудования по идентификации до и после проведения процедуры идентификации каждого избирателя. Обработка кабин для голосования и автоматически считывающих урн дезинфицирующими средствами не менее двух раз каждые 60 минут. Наличие отдельной кабины для голосования избирателям, имеющим симптомы заболевания. В ходе голосования, при подписании протокола об итогах голосования, каждый член участковой избирательной комиссии должен использовать свою ручку. Перед вскрытием ящиков для голосования производится обработка их поверхностей антисептическим средством.

ЦИК рекомендует избирателям, имеющим симптомы заболевания, либо контакты с больными, либо находящимся в обсервации и желающим реализовать свое активное избирательное право:

В срок до 2 октября 2020 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования и проголосовать 3 октября 2020 года на дому. В случае намерения избирателя реализовать активное избирательное право в день голосования 4 октября 2020 года на избирательном участке, рекомендуется посетить избирательный участок после 18 часов.

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