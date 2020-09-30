Рейд по тоям в Баткене: На массовом торжестве выявили больного COVID-19

В Баткене за три дня оштрафованы нарушители санитарных норм на сумму более 190 тысяч сомов.

Как сообщает Республиканский штаб КР, только сегодня, 30 сентября, в ходе рейда были оштрафованы на 3 тысячи сомов хозяева двух домов, где проводились тои. На одном из них был выявлен зараженный коронавирусом гражданин. В отношении него "приняты соответствующие меры". С организаторами массовых мероприятий проведены разъяснительные беседы.

Всего, с 26 по 28 сентября по Баткену было проинспектировано 1036 предприятий, домов, где проводились торжества. Среди них 11 частных домов, каждому владельцу выписан протокол согласно статьи 293 Кодекса о нарушениях КР и наложен штраф в размере 3000 сомов.

Общая сумма штрафа составила 193 тысячи сомов.

Кроме того, на администрацию рынка "Таштемир Ажы" в городе Кызыл-Кые возбуждено дело по статье 127-1 Кодекса о проступках КР за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Начато досудебное производство.

Напомним, 28 сентября областной штаб ввел ограничения в Баткенской области на движение транспорта между районами и областями, приостановил работу скотных рынков, в мечетях предполагалось временно прекратить чтение пятничных молитв. Однако, в тот же день вечером это решение было отменено. Вместе с тем, было поручено местным властям усилить контроль за соблюдением в регионе санитарных правил, масочного режима и социальной дистанции.