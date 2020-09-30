Погода
$ 79.46 - 79.74
€ 92.50 - 93.67

Рейд по тоям в Баткене: На массовом торжестве выявили больного COVID-19

173  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткене за три дня оштрафованы нарушители санитарных норм на сумму более 190 тысяч сомов.

Как сообщает Республиканский штаб КР, только сегодня, 30 сентября, в ходе рейда были оштрафованы на 3 тысячи сомов хозяева двух домов, где проводились тои. На одном из них был выявлен зараженный коронавирусом гражданин. В отношении него "приняты соответствующие меры". С организаторами массовых мероприятий проведены разъяснительные беседы.

Всего, с 26 по 28 сентября по Баткену было проинспектировано 1036 предприятий, домов, где проводились торжества. Среди них 11 частных домов, каждому владельцу выписан протокол согласно статьи 293 Кодекса о нарушениях КР и наложен штраф в размере 3000 сомов.

Общая сумма штрафа составила 193 тысячи сомов.

Кроме того, на администрацию рынка "Таштемир Ажы" в городе Кызыл-Кые возбуждено дело по статье 127-1 Кодекса о проступках КР за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Начато досудебное производство.

Напомним, 28 сентября областной штаб ввел ограничения в Баткенской области на движение транспорта между районами и областями, приостановил работу скотных рынков, в мечетях предполагалось временно прекратить чтение пятничных молитв. Однако, в тот же день вечером это решение было отменено. Вместе с тем, было поручено местным властям усилить контроль за соблюдением в регионе санитарных правил, масочного режима и социальной дистанции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392466
Теги:
Баткенская область, рейд, штраф, Кыргызстан, той, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  