"Были и большие ошибки". Бекешев посетил Атамбаева в СИЗО ГКНБ

Перед завершением депутатской деятельности Дастан Бекешев, прошедший в парламент с СДПК, навестил Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ.

Как отмечает сам парламентарий, им удалось поговорить о многом.

"В 2015 году тогдашний президент Алмазбек Атамбаев предложил мне участвовать в парламентских выборах от СДПК. Таким образом, я проработал пять лет депутатом от этой партии. Я не всегда соглашался с линией партии и по некоторым законопроектам голосовал против, например, не поддержал новые кодексы или закон, касающийся ледников на Кумторе.

Перед завершением своей депутатской деятельности я решил посетить Алмазбека Шаршеновича, и нам удалось поговорить о многом. Да, не всё, сделанное Атамбаевым, было правильным, - были и большие ошибки, но он сыграл свою роль в развитии нашей страны, а справедливую оценку его деятельности даст история. И всё же в этот день мне больше хотелось справиться о его здоровье и чисто по-человечески пожелать ему стойкости духа", - написал Бекешев на своей странице в Facebook.

Отметим, Дастан Бекешев в 2010 году вступил в политическую партию "Ар-Намыс", по списку которой был избран депутатом Жогорку Кенеша. В 2014 году "по идеологическим соображениям" покинул партию "Ар-Намыс" и вместе с единомышленниками основал политическую партию "Ак-Ниет" ("Чистые помыслы"). В 2015 году Бекешев сложил с себя полномочия лидера партии "Ак-Ниет" и от Социал-демократической партии Кыргызстана был повторно избран в Жогорку Кенеш.

В середине августа Бекешев выразил намерения идти на выборы в следующий созыв Жогорку Кенеша с партией "Реформа". Однако, позже заявил, что вовсе не намерен баллотироваться в депутаты.

На текущей недели он освобождает служебный кабинет и уже сдал служебное авто.

"Уже со следующей недели партии, предварительно победившие на выборах займутся распределением кабинетов. Юридически парламент 6 созыва заканчивает свою работу со дня присяги депутатов 7 созыва", - также сообщал Дастан Бекешев в соцсетях.