ГСБЭП: Завод "Ак-Була" может быть частью схемы легализации доходов

ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" может быть частью международной схемы по легализации денежных средств. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Финполиция получила сведения от компетентного государственного органа о подозрительных многочисленных денежных переводах на счетах ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була". Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК Кыргызской Республики.

"Далее в ходе осуществления досудебного производства следствием установлено, что через расчетные счета ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" регулярно проводились подозрительные операции (займы, переводы) на сотни миллионов с аффилированными компаниями, включая денежный займ со стороны ЗАО "Боллард" (являющийся псевдо инвестором). Однако указанные денежные средства не были направлены на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а перечислялись на расчетные счета иных аффилированных лиц, открытых в Российской Федерации. При таких обстоятельствах, вышеуказанная схема оборотов денежных средств не являлась и не могла носить инвестиционный характер на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Также, согласно ответа Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики указанный ЗАО "Боллард" не состоит в числе иностранных инвесторов и тем более не числится в базе данных указанного Агентства.

"При таких обстоятельствах, ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" могла быть участником схемы легализации доходов. Кроме этого, согласно сведениям предоставленным с ГНС КР расчетные счета ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", по которым проводились подозрительные денежные операции на сотни миллионов, не были продекларированы в налоговых органах республики", - сообщает Финпол.

Также Финпол отмечает, что руководство завода намерено манипулирует феремерами и рабочими предприятия.

"Касательно "блокировки" работы указанного завода ГСБЭП вносит ясность, что наложен арест на расходную часть банковского счета, через который денежные средства подлежали перечислению в адрес аффилированных лиц на территории Российской Федерации, а не использованы на хозяйственные нужды завода, что ни коим образом не могло повлиять на его нормальное функционирование. Складывается впечатление, что недобросовестные лица путем манипуляций на гражданское общество, (фермеры и работники завода) хотят продолжить свою незаконную деятельность специально затормаживая и создавая помехи в работе указанного завода, ссылаясь на нелепые отговорки", - подчеркивают в ГСБЭП.

По вышеуказанным фактам, направлено Международное следственное поручение в компетентные органы Российской Федерации, а также ожидается результаты налоговой проверки по деятельности указанного ОАО.

В настоящее время, ведется досудебное производство.