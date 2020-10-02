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Регистрация религиозных школ в местных кенешах признана неконституционной

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- Бакыт Басарбек
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Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности пункта 4 части 3 статьи 12 и абзаца четвертого части 2 статьи 13 Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР" в связи с обращением Аскар кызы Ж. и признала эти нормы, выраженные словами "согласованный с местными кенешами", противоречащими Конституции. Об этом сообщает пресс-служба КП КР.

По данным пресс-службы, оспариваемые нормы устанавливали, что при учреждении религиозного учебного заведения для реализации конституционного права граждан на получение образования, в том числе религиозного, религиозная организация обязана проходить не имеющую механизма реализации процедуру согласования списка граждан в местном кенеше.

"Аскар кызы Ж. считает, что обозначенные нормы ущемляют права миссионеров на свободу вероисповедания и свободу объединения, а также ограничивают право граждан Кыргызской Республики на получение религиозного образования.

В своем решении Конституционная палата отметила, что свобода вероисповедания предполагает создание государством правовых условий, исключающих возможность наличия каких-либо преград при реализации гражданами своего права свободно выбирать и иметь религиозные убеждения, поскольку указанное право относится к категории прав, не подлежащих какому-либо ограничению (пункт 5 части 5 статьи 20 Конституции).

Конституционная палата так же отметила, что схожая норма рассматриваемого Закона, предусматривающая требование о согласовании списка членов Учредительного совета, являющихся инициаторами создания религиозной организации, с местными кенешами для их учетной регистрации была предметом ее рассмотрения. Решением от 4 сентября 2014 года оспоренная норма была признана противоречащей Конституции КР.

В указанном Решении было отмечено, что на основе принципов определения вопросов местного значения, закрепленных в статье 16 Закона КР "О местном самоуправлении", согласование местными кенешами списка граждан, являющихся инициаторами создания религиозной организации не может относиться к вопросам местного значения, так как функции учетной регистрации возложены на государственный орган по делам религий.

Конституционная палата отметила, что по своей сути оспариваемые законоположения о согласовании списка членов Учредительного совета с местными кенешами для учетной регистрации приглашенного миссионера, равно как и для регистрации религиозного учебного заведения, само по себе выступает неоправданным и не имеющим регулятивного смысла препятствием при реализации гражданами права свободно выбирать и иметь религиозные убеждения.

Смысл учетной регистрации в сфере религиозной деятельности, осуществляемый государственным органом по делам религии, заключается в необходимости проведения единой политики на государственном уровне. А также в целях исключения распространения идеологического влияния деструктивных религиозных организаций или религиозных вероучений, несущих в себе потенциальную угрозу дестабилизации общественного порядка на религиозной почве.

В этой связи органы местного самоуправления при содействии государственного органа по делам религий могут только реализовывать на соответствующей территории государственную политику в области религии, целью которой является обеспечение защиты общественного порядка, укрепление межконфессионального согласия и веротерпимости, противодействие религиозному радикализму и экстремизму.

Таким образом, Конституционная палата пришла к выводу о том, что нормативные положения оспариваемых норм Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике", выраженные словами "согласованный с местными кенешами", входят в противоречие с нормами Конституции, гарантирующими запрет на введение ограничения на право свободно выбирать и иметь религиозные убеждения", - говорится в сообщении КП.


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URL: https://www.vb.kg/392565
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Конституционная палата, закон, религия, Кыргызстан
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