Готовы ли избиратели лезть на баррикады за чьи-то "шкурные" интересы?

Началась, как и предсказывала "Вечерка" вторая фаза выборов в ЖК - протестная. Прямо сейчас в Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг политической партии "Социал-демократы Кыргызстана". Лидеры этого политического объединения еще вчера вечером, что не намерены признавать выборы и собираются начать бессорчные акции протеста по этому поводу.

К участникам акции протеста уже присоединились и представители партии "Мекенчил". По словам ее представителя Мелиса Аспекова, к митингующим присоединится и лидер политорганизации Камчыбек Ташиев.

Кроме того, на площадь Ала-Тоо вышди сторонники партии "Чон-Казат", тоже недовольные результатами голосования.

Партии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман нуру" и "Ордо" еще ранее заявили, что объединились, "чтобы сказать беспределу под названием "выборы" нет" и тоже готовы протестовать.

Помимо этого, в два часа дня в центре столице состоится еще один митинг политических объяединений. Партии "Ата Мекен" и "Республика" вчера заявили о том, что проведут совместную акцию возле здания театра оперы и балета. Они призвали выйти на акцию всех, кто поддержал партию и находится в Бишкеке.

Подобный призыв звучит довольно серьезно. В разрезе республиканского плебисцита сегодняшние протестанты набрали небольшой процент голосов, но итогам голосования в столице их результаты более впечатляют "Республика" набрала 10,45 процента, "Социал-демократы" - 6,95 процента, "Ата Мекен" - 5,49 процента.

Сколько это в людях? Легко подсчитать. Всего в Бишкеке проголосовали 274 тысячи 469 человек. Один процент от этого количества - примерно 2 тысячи 744 человека. Выходит, что за "Социал-демократов" в столице проголосовали более 19 тысяч человек, "Республику" поддежали 28 с лишним тысяч человек, а "Ата Мекен" также более 15 тысяч человек. В общей сложности это 60 тысяч человек.

Легко представить, что будет, если такое количество кыргызстанцев выйдет на площадь Ала Тоо. Но, нужно понимать, что поддержка на выборах вовсе не означает, что люди, которые голосовали за республиканцев или социалистов, готовы лезть на баррикады или штурмовать Белый дом за чьи-то шкурные интересы, прикрытые партийными лозунгами. Подобные революционные сценарии Кыргызстан уже не раз проходил и все прекрасно знают, что для простого народа все эти перевороты ничем хорошим не заканчиваются.

Надо отметить, что партии, которые сегодня поднимают истерику из-за якобы непрозрачного выборного процесса, не особенно и старались завоевать симпатии избирателей, чтобы пройти во власть законным путем. Надо признать, предвыборная кампания проходила откровенно вяло - не вкладывались ни морально, ни материально, только создавали видимость партийной и агитационной работы. Электорат не пытались завлечь достойными программами, все было сплошь однообразное и очень обобщенное. На дебатах будущие парламенарии не смогли скрыть даже банальное отсутствие культуры поведения, не говоря о том, чтобы вести между собой содержательную дискуссию. Вообще непонятно на что рассчитывали.

Результат такой пассивности политических обьединений, рвущихся в ЖК, весьма красноречив: участие в выборах не стали принимать больше полутора миллионов избирателей. Это люди, которым неинтересны все эти игрища и драчки. Настолько, что они не пошли голосовать ни за деньги, ни под давлением административного ресурса, ни из каких-либо других соображений.