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"Сейчас бизнес нуждается в поддержке и стабильности" - бизнес-омбудсмен КР

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- Оксана Гут
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Бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики Робин Орд-Смит выражает обеспокоенность текущей ситуацией в стране и её влиянием на хозяйствующие субъекты. Он призывает к мирному решению вопросов в соответствии с законодательством страны, защите частной собственности бизнеса и скорейшей стабилизации ситуации для продолжения функционирования бизнеса и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Во время пандемии COVID-19 многие субъекты предпринимательства уже сильно пострадали. Это уже привело к тому, что многие представители малого и среднего бизнеса вынуждены сокращать рабочие места и доходы. Многие крупные предприятия находятся не в лучшем положении, сталкиваясь с проблемами значительного падения спроса и снижения деловой активности.

"Сейчас бизнес нуждается в поддержке и стабильности. Усилия должны быть направлены на поддержку бизнес субъектов, поддержание стабильности бизнеса и инвестиций. Необходимо обеспечить полную защиту хозяйствующих субъектов, предотвратить противоправное и неправомерное поведение государственных органов, предотвратить возможные рейдерские захваты и грабежи, обеспечить полную сохранность частной собственности и активов бизнеса.

За происходящими в стране событиями следит все мировое сообщество, включая существующих и потенциальных инвесторов. Изменения, происходящие в стране, не должны вызывать тревогу или беспокойство, а, напротив, вести к усилению защиты прав и интересов предпринимателей и частного бизнеса, что улучшит деловой и инвестиционный климат и будет стимулировать экономическое развитие", - высказался бизнес-омбудсмен, призывая к благоразумию, сознательности и здравомыслию всех сторон, включая граждан.


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URL: https://www.vb.kg/392739
Теги:
бизнес, инвестиции, митинг, Кыргызстан, экономика
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