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Чем закончится многовластие в Кыргызстане?

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- Анвар Ажиев
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Общественно-политическую ситуацию в республике пытаются стабилизировать. На сегодня более-менее легитимными могут считаться решения временного исполняющего обязанности главы правительства – Садыра Жапарова.

Вчера поздно вечером стало известно, что Кубатбек Боронов подал в отставку с должности премьер-министра Кыргызстана. Исполняющим его обязанности назначен Жапаров, вызволенный накануне из колонии, а позже оправданный Верховным судом.

Решение о назначении Садыра Жапарова было принято в соответствии с правовыми процедурами – на должность его назначили депутаты действующего ЖК в ходе внеочередного заседания, проходившего в отеле "Достук".

Сейчас Жапаров пытается восстановить стабильность в республике и вернуть события, происходящие в политической сфере в рамки закона. И, надо отметить, перед ним стоит непростая задача.

В интервью "Пятому каналу" политик рассказал, что выступает за мирный путь и поэтому просит всех участников протестов разойтись. Он отметил также, что у него есть разработанная программа как кандидата на пост главы правительства и он ее представит. Политик попросил всех вернуть посты и должности, которые были получены путем самозахвата.

Эта рекомендация уже сработала. Во всяком случае, в отношении должности столичного мэра. Самопровозглашенного градоначальника - кандидата в депутаты парламента от партии "Республика" Жоошбека Коеналиева – уже сегодня сменил на посту вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Жапаров заявил также, что считает необходимым собрать всех министров или замминистров, а также глав остальных ведомств и дать задание - начать свою работу.

"Выгонять" действующего президента, каковым остается Сооронбай Жээнбеков, и.о. премьер-министра не собирается, поскольку считает, что отставка главы государства должна пройти согласно всем законным процедурам. Помимо прочего, Садыру Жапарову придется искать компромисс с координационным советом, под руководством Адахана Мадумарова. И, скорее всего, нужно будет налаживать консенсус с молодежью, которая требует назначения "новых, молодых кадров".

Что касается, координационного совета, то поскольку в него вошли опытные политики, хочется верить, что они осознают всю опасность многовластия в стране. И, значит смогут умерить свои сиюминутные амбиции в пользу стабильности и мирного урегулирования конфликта между различными политическими объединениями.

При этом, у них будет прекрасный шанс взять свое на будущих выборах, которые, как обещают лидеры революционных движений, будут проходить без задействования админресурса, подкупов и "каруселей". То есть возможность попасть в парламент будет у всех политических партий, тем более у таких, как "Бутун Кыргызстан" и "Республика". Избиратели неплохо поддержали их даже по итогам отмененных выборов, а уж если голосование будет честными – сторонникам Мадумарова и Бабанов все карты в руки.

В целом, на сегодня приоритетные премьерские задачи таковы: остановить беспредел, помочь восстановить экономическую активность, возобновить борьбу с коронавирусной инфекцией – вторую волну COVID-19 никто не отменял, а затем провести выборы, которые дадут республике столь желанное обновление всех управленческих структур.

В принципе, у Жапарова есть все шансы справится с этой задачей, поскольку он является фигурой, которая вполне может устроить политические элиты юга и севера. А это в свою очередь означает, что получится не допустить регионального раскола.


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URL: https://www.vb.kg/392759
Теги:
Адахан Мадумаров, Омурбек Бабанов, Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Бутун Кыргызстан, Республика, выборы, закон, парламент, президент, премьер-министр, #Выборы2020
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