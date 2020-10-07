Кто в стране главный? Политики Кыргызстана увязли на пути переговоров

В Бишкеке члены пяти партий - "Чон Казат", "Мекен Ынтымагы", "Ордо", "Ыйман нуру" и "Реформа" создали Народный координационный совет и провозгласили себя единственным легитимным органом власти на сегодня в Кыргызстане. Об этом они рассказали журналистам, впустив их (с большим трудом) в здание Дома правительства.

В состав этого совета вошли: Максат Мамытканов ("Чон Казат"), Темирбек Асанбеков ("Мекен Ынтымагы"), Мирбек Мияров ("Ордо"), Чынгыз Макешев ("Ыйман Нуру") и Урмат Джаныбаев ("Реформа"). К слову, как выяснилось, последних двоих в выборе сторонников не поддержали свои же партии.

Члены Народного координационного совета презентовали свое первое "официальное" постановление, согласно которому: все госструктуры должны подчиняться этому Совету; нынешний Жогорку Кенеш распустить, признать решение депутатов 7 созыва нелегитимными (и в частности, по назначению спикера Мыктыбека Абдылдаева и премьер-министра Садыра Жапарова); в 2-х месячный срок организовать и провести новые парламентские выборы, запретив участвовать в них партиям "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан"; провести люстрацию.

"Мы должны провести выборы, избрать новый парламент и только потом формировать правительство. Мы работаем, ждем, когда к нам придут за стол переговоров и другие политические силы, пользуясь случаем приглашаем их к объединению. Мы понимаем, что госструктуры должны продолжать работать, мы не занимаемся самоназначением. Отдельные руководители сами побросали свои ведомства. Но у них есть заместители, они должны продолжать работать в штатном режиме. Мы не занимаемся здесь дележкой портфелей", - сказал Максат Мамытканов.

При этом он признал, что вчера чонказатовцы отправляли в министерства и ведомства своих партий, но только для "координации" их работы.

"Никто Сыймыка Жапыкеева не назначал на должность Генерального прокурора, он поехал узнать почему Алмамбета Шыкмаматова поставили на эту должность", - отметил Мамытканов, опровергнув также самозахват постов в Минздраве и мэрии.

Что касается президента Сооронбая Жээнбекова, то этот Совет предлагает ему поддержать их.

В то же время на центральной площади "Ала-Тоо" в ходе митинга представители партий "Республика", "Реформа" и "Ата Мекен" резко высказались за импичмент президенту. Они, напротив, уверены, что сегодня может работать законно только нынешний 7 созыв Жогорку Кенеша.

"Сооронбай Жээнбеков де-юре остается президентом, но де-факто он бросил нас, бросил народ", - высказалась кандидат от "Ата Мекен", но пока еще депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

Именно эти депутаты, заявила она, должны собраться на заседание и большинством голосов высказать недоверие главе государства. Остальные вопросы по проведению повторных выборов, формированию правительства, исходя из ее речи,отходят на второй план.

Единственное, что объединяет оба политических тандема, кроме обещанного процесса люстрации, так это нежелание видеть в качестве премьер-министра страны освобожденного накануне Садыра Жапарова.

Но в этом их не поддерживает третья "движущая сила" в лице партии "Мекенчил" и их сторонников.