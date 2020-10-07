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"Мы его потеряли, а они делят власть" - сестра погибшего на митинге парня

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- Оксана Гут
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В ходе разгона митинга на площади "Ала-Тоо" в ночь на 6 октября, как выяснилось, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Об этом в популярной группе в Инстаграм сообщила его сестра.

"Мой брат, 19 лет, родом из Баткенской области, село Кара-Булак. Ему в ноги попала граната, раны были несовместимы с жизнью. Кто теперь в ответе? Мы его потеряли, из-за нелюдей, которые покрыты смертью и кровью. А что они сейчас делают? Делят власть, и никто не подумал о нем, о тех ребятах, которые по жизни будут искалечены", - написала девушка.

По данным Минздрава на 7 октября, в связи с митингами в Бишкеке всего в организации здравоохранения обратились за медицинской помощью 911 (169 за сутки) пострадавших, из них 705 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации. Один человек - парень 2001 г.р., как сообщалось ранее, скончался в Нацгоспитале.

- В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 452 пострадавших, из них 82 госпитализированы. 1 пострадавший находится в реанимации.

- В Национальный госпиталь поступили 269 пострадавших, из них 85 госпитализированы, 4 в реанимации, один пострадавший скончался.

- В Городскую клиническую больницу №1 поступили 58 пострадавших, 48 амбулаторно, 10 человек госпитализированы.

- В Чуйскую областную больницу поступили 112 пострадавших, 100 отправлены на амбулаторное лечение, 12 госпитализированы.

- В Национальный хирургический центр поступило 20 пострадавших, из них 4 амбулаторно, 16 госпитализированы.

"Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, всеми лекарственными средствами обеспечиваются", - отмечают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/392790
Теги:
массовые беспорядки, митинг, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие, Минздрав
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