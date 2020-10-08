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Соцфонд: "Пенсии за октябрь месяц будут профинансированы своевременно"

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- Виктория Гунгер
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Перерасчет размеров пенсии путем индексации в соответствии с постановлениями Правительства КР,

завершены полностью, выплата пенсии за октябрь месяц в новых размерах начнется с 12 октября. Об этом сообщает Соцфонд КР.

Уточняется, что Социальный фонд и его региональные управления работают в штатном режиме, соответственно пенсии за октябрь месяц будут профинансированы своевременно.

- Финансирование пенсий и пособий за январь-сентябрь 2020 года составило 35 млрд 380,2 млн сомов:

- город Бишкек -5 млрд 781,6 млн сомов

- Чуйская область - 5 млрд 456,1 млн сомов

- Нарынская область - 2 млрд 845,1 млн сомов

- Иссык-Кульская область - 3 млрд 209,9 млн сомов

- Таласская область - 1 млрд 462,0 млн сомов

- город Ош - 1 млрд 272,5 млн сомов

- Ошская область - 6 млрд 507,1 млн сомов

- Баткенская область - 2 млрд 828,6 млн сомов

- Жалал-Абадская область - 6 млрд 017,3 млн сомов

Как отмечается, финансирование пенсий и пособий за сентябрь 2020 года составило 3 млрд 881,8 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/392820
Теги:
население, пенсии, правительство, Кыргызстан, Социальный фонд
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