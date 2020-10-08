Садыр Жапаров, несмотря на оцепление, прошел в Дом правительства

В Дом правительства, несмотря на оцепление дружинников, зашел Садыр Жапаров. Соответствующий момент попал на видео.

Видно, как к западной стороне здания подъехало несколько джипов, из них вышел Садыр Жапаров и его свита. После небольшой потасовки они заходят внутрь. По некоторым данным, вместе с Жапаровым в Дом правительства зашел лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев.

Отметим, дружинники с утра сообщали, что им дано указание никого внутрь не впускать, кроме действующих сотрудников аппарата правительства с предъявлением служебного удостоверения.

Напомним, Садыр Жапаров, в отношении которого 6 октября Верховный суд в срочном порядке отменил все обвинительные приговоры, в тот же вечер был избран депутатами Жогорку Кенеша новым премьер-министром. Однако, выяснилось, парламентарии не учли вопрос кворума. Но Садыр Жапаров накануне заявил, что является единственным легитимным главой правительства в Кыргызстане.