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Бишкек вновь ожидают уличные протесты и народные волнения

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сегодня, 9 октября, ожидается масштабный митинг. Сразу несколько политических сил с разных районов города направятся на центральную площадь.

Представители партий "Бир Бол", "Реформа" собирают граждан у здания железнодорожного вокзала, там стартует марш, получивший название "Марш против ОПГ". Основной целью является борьба с Садыром Жапаровым, который объявил себя премьер-министром и занял Дом правительства. Участники марша считают, что он связан с криминальными кругами.

Кроме того, в 14.00 своих сторонников собирает бывший президент Алмазбек Атамбаев. Он намерен сделать обращение. Имеется информация, что после этого его люди направятся на площадь.

Кроме этого, представители других партий и политических сил тоже готовятся выйти на площадь.

Между тем, здание правительство занял Садыр Жапаров и его сторонники. Сейчас у здания правительства они проводят свой митинг.

Напомним, президент КР Сооронбай Жээнбеков призвал все стороны сесть за стол переговоров, урегулировать ситуацию мирным путем. После издания соответствующих указов, которые будут способствовать преодолению политического кризиса глава государства готов сложить с себя полномочия президента. Оппозиция пока не ответила на это обращение Сооронбая Жээнбекова.


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URL: https://www.vb.kg/392859
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, митинг, Кыргызстан
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