Прошедший чемпионат по футболу кыргызстанцы надолго запомнят?

8 октября в режиме строжайшей секретности состоялся последний тур чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги. Организаторы турнира предприняли такой шаг не от хорошей жизни. В столице и в регионах бушуют революционные страсти, появилась масса любителей "прихватизации" чужого добра, кулачных драк по поводу и без. Игры должны были состояться 6 октября, но из-за происходящего хаоса их перенесли на 8 октября.

Прошедший чемпионат болельщики еще долго будут вспоминать непечатными словами. Хотя бы потому, что почти все поединки из-за пандемии прошли в Канте и при пустых трибунах. Поклонников "Дордоя", "Алги" и других клубов у входа на кантовские стадионы встречали отряды секьюрити и им приходилось возвращаться домой, как говорится, не солоно хлебавши. Но что самое печальное, многие болельщики в нынешнем году вообще отдалились от кыргызстанского футбола. Суровые реалии нынешних дней заставляют забыть даже о любимой игре.

VB.KG уже рассказывал о досрочной победе бишкекского "Дордоя" в чемпионате страны. Победив в последнем туре столичную "Алгу" со счетом 5:1 он стал недосягаемым для соперников. Кстати, как мы уже сообщали, "Дордой" стал чемпионом страны в 12 раз. А в последнем матче нынешнего первенства подопечные российского тренера - легионера Александра Крестинина без особого труда победили "Кара-Балту" со счетом 4:0. Два мяча в этой игре провел лучший нападающий чемпионата 2020 года, капитан "Дордоя" Мирлан Мурзаев. А всего на его счету в этом году 10 забитых голов.

Мирлану Мурзаеву уже 30 лет, и нужно отметить, что только в последние несколько сезонов он стал результативным нападающим. В молодые годы Мурзаев в каждом матче довольно часто угрожал воротам соперников, но в девяти случаях из десяти пробивал мимо ворот. Сейчас атаки Мурзаева стали более осмысленными: он не торопится наносить удары, не суетится в штрафной площадке противоборствующей команды, а старается играть обдуманно, как говорится, наверняка. И это сразу же стало сказываться на результативности форварда.

Но успехи "Дордоя" основаны прежде всего большой любви к футболу президента этого клуба известного предпринимателя Аскара Салымбекова. 13 лет назад он создал полулюбительский коллектив под названием "Дордой" и с каждым годом укреплял его структуру, возводил материальную базу. Сейчас в клубе успешно действует Академия футбола, в которой собраны опытные тренерские кадры, юные футболисты тренируются на прекрасных полях, обеспечены игровой формой. И эта работа приносит свои плоды. Лучшие выпускники академии стали ведущими игроками "Дордоя", десятки футболистов играют на арендных условиях в других дружинах страны.

Сейчас "Дордой" решает другую, более сложную задачу: старается успешно выступить в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Скажем честно, - это получается у него не очень успешно. Соперники нашей лучшей команды тоже стараются повышать свое мастерство, укреплять инфраструктур. Для завоевания Кубка АФК требуются футболисты иного, более высокого уровня, а хорошие игроки стоят, как известно, больших денег. Аскар Салымбеков со скрипом, но все же соглашается принять в команду легионеров, правда, не очень дорогих. В частности в нынешнем году цвета клуба защищает белорус Максим Шило. Этот игрок забил два очень важных для "Дордоя" мяча в игре против "Алги". Он мог бы принести пользу команде и в международных матчах, но они, увы, отменены. Суммируя сказанное можно сказать, что сейчас "Дордой" на полпути к большому футболу.Быть ему одним из лучших клубов Азии или оставаться статистом на международной арене - зависит в первую очередь от щедрости его отца - создателя - Аскара Салымбекова.

В прошедшем чемпионате Кыргызстана "Дордой" завоевал 35 очков, забил 38 мячей, а в свои ворота пропустил только 9. Отличный показа

У бишкекской "Алги" - другие цели и задачи: некогда любимой команде необходимо вернуть былые успехи в национальном первенстве. Другими словами, стать хотя бы один раз чемпионом страны. Бишкекская мэрия как может поддерживает "Алгу". У клуба не самый скудный бюджет, есть свое поле, транспорт. Но возможности "Алги" с дордоевскими не сравнить. При клубе созданы,конечно, группы подготовки молодых футболистов, но о создании своей академии руководителям "Алги" приходится только мечтать.Поэтому в главной команде клуба практически нет своих воспитанников.

На сегодняшний день в составе этой команде выступают, если говорить честно, футболисты среднего уровня. В "Алге" нет таких звезд местного разлива как дордоевцы Мирлан Мурзаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Эрнист Батырканов, вратарь Эржан Токотаев и другие игроки. Сейчас тон в игре алгинцев задают многоопытные Вениамин Шумейко и Анатолий Власичев. Но им уже за 30 лет, по существу они завершают в "Алге" футбольную карьеру и играть все 90 минут матча на высоких скоростях ветеранам уже трудно. Молодежь "Алги",если честно, своей игрой не особо не впечатляет.Только благодаря таланту тренера Валерия Березовского команда сумела подняться на верхние этажи турнирной таблицы.Эту ситуации прекрасно понимает и президент клуба "Алга" (Бишкек) Меклис Кошалиев. Поэтому в будущем году он намерен существенно усилить состав команды. Но на квалифицированных игроков потребуются немалые средства. Сможет ли столичная мэрия увеличить бюджет команды, создать эффективную систему подготовки молодых футболистов - пока этот вопрос остается открытым.

И тем не менее, необходимо поздравить популярную команду с завоеванием серебряных медалей.Их алгинцы уже давно не видели. А в прошедшем чемпионате команда завоевала 29 очков, забила 15 мячей (не очень много!) и пропустила 12. Не важная статистика!

На третьем месте "Нефтчи" (Кочкор -Ата).Хочется поблагодарить руководителей клуба за их стремление создать в своем городе боеспособную команду. В принципе они частично решили эту задачу. В прошлом году нефтянники завоевали Кубок страны и стали призерами национального первенства. Футболисты "Нефтчи" проводят многие матчи азартно, в лучшем смысле этого слова - агрессивно.Да, у команды есть проблемы в обороне, зато нападающие кочкоратинцев выглядят впечатляюще. Что примечательно, в советские времена футбольные школы юга нашей республики работали весьма эффективно. Состав фрунзенской "Алги" всегда наполовину состоял из представителей южной футбольной школы Кыргызстана. Поэтому хочется верить, что и сейчас эти сециализированные учебные заведения начнут воспитывать талантливых футболистов.

В этом сезоне "Нефтчи" завоевали 26 очков, забили 22 мяча, а в свои пропустили только 14. Неплохой показатель.

Команда "Абдыш-Ата" (Кант) - одна из неудачников сезона. И дело здесь не только в занятом четвертом месте. Просто удивительно, как игроки этого клуба могли проскочить мимо пьедестала почета. Руководители "Абдыш-Аты" создали настоящую футбольную империю. Группы подготовки "Абдыш-Аты" действуют не только в Канте, но и во многих других регионах республики. А вот в главной команде клуба ощущается дефицит талантливых игроков. Наверно, здесь дело в том, что президент "Абдыш-Аты" известный предприниматель Советбек Сакебаев сделал ставку на воспитание юных талантов, и последующую их продажу в другие команды. Осуждать за это Советбека Абдышевича никто не имеет права, только хочется заметить, что и о своей главной команде забывать не следует. Она в случае достижения удачи будет работать не только на повышение престижа его компании, но и всего Канта.

Результаты "Абдыш-Аты" в прошедшем турнире таковы: 24 очка, 20 мячей забито и 8 пропущено.

Внутренние неурядицы, скандалы однозначно помешали многократному чемпиону страны - ошскому "Алаю" войти даже в число призеров. Сначала у игроков возник финансовый конфликт с вице-президентом клуба Сейитом Аматовым, затем был дисквалифицирован за удар арбитра во время игры тренер команды Бакыт Маматов. Все эти ЧП бесследно не проходят, видно, что потенциал у игроков "Алая" большой, а вот к сезону они подготовились далеко не лучшим образом.

В активе у "Алая" 23 очка, забито 16 мячей, пропущено 12. И в итоге четвертое место.

Дебютант премьер - лиги - ошский "Каганат" довольствовался пятым местом. Хотя в начале сезона его руководители ставили перед футболистами высокие задачи. Но в период пандемии боссы команды решили секвестировать бюджет клуба, в результате пришлось распрощаться с опытным тренером из Таджикистана Хакимом Фузайловым и несколькими мастеровитыми игроками. Так что "Каганат" в чемпионате стал обычным статистом. И скажем больше, его будущее остается под большим вопросом. Хотя удивляться этому не стоит. За все время существования национального первенства Кыргызстана по футболу появлялось и было расформировано более 40 команд. Это "достижение", наверно,н достойно включения в Книгу рекордов Гиннеса

В активе "Каганата" 15 очков, 17 голов забито и 24 пропущено. Обычный показатель для аутсайдера.

На предпоследнем месте в турнирной таблице - "Кара-Балта". В составе этой дружины выступают воспитанники местной футбольной школы. Они в общем-то не плохо обучены, но играют не стабильно, в игре часто допускают непростительные ошибки. Удивляться этому не приходится. Команда из-за финансовых трудностей не имела возможности достойно подготовиться к сезону, нет у ребят и достойного стимула к развитию своего мастерства. Не исключено, что в будущем году мы и "Кара-Балту" не увидим в премьер -лиге.

Итоги "Кара-Балты" таковы: 3 очка, 8 голов забито и 30 пропущено. Комментарии излишни...

Замыкает турнирную таблицу бишкекский "Илбирс". Эту команду патронирует Кыргызский Футбольный союз. Как патронирует - понятно."Илбирс" демонстрировал на протяжении сезона сырую, робкую игру. Поэтому итог - закономерен.

Команда добыла всего два очка, в свои ворота пропустила 29 мячей, а забила только 6.