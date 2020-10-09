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Алтынбек Намазалиев вернулся к работе губернатора Чуйской области

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- Оксана Гут
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Полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Алтынбек Намазалиев приступил к исполнению обязанностей. Об этом VB.KG сообщили в аппарате полпредства.

"Государственные и муниципальные органы должны работать в штатном режиме во благо выхода из сложившейся сложной социально-политической ситуации. Необходимо прекратить захват зданий и сеять панику в обществе. Распространение коронавируса продолжает расти. Полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду", - сказал Намазалиев.

Утром, напомним, возле здания полпредства правительства Чуйской области собралась толпа людей, среди них были сторонники как прежнего (и нынешнего) губернатора Алтынбека Намазалиева, так и временно назначенного на его место Азамата Мусакеева.


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URL: https://www.vb.kg/392870
Теги:
закон, митинг, партии, правительство, Чуйская область, Кыргызстан, политика, власть
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