Алтынбек Намазалиев вернулся к работе губернатора Чуйской области

Полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Алтынбек Намазалиев приступил к исполнению обязанностей. Об этом VB.KG сообщили в аппарате полпредства.

"Государственные и муниципальные органы должны работать в штатном режиме во благо выхода из сложившейся сложной социально-политической ситуации. Необходимо прекратить захват зданий и сеять панику в обществе. Распространение коронавируса продолжает расти. Полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду", - сказал Намазалиев.

Утром, напомним, возле здания полпредства правительства Чуйской области собралась толпа людей, среди них были сторонники как прежнего (и нынешнего) губернатора Алтынбека Намазалиева, так и временно назначенного на его место Азамата Мусакеева.