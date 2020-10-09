Бишкекчанам рекомендовали держаться подальше от главной площади столицы

В социальных сетях распространяют сообщение о том, что сегодня в Бишкеке ожидаются массовые столкновения между сторонниками двух кандидатов на пост премьер-министра - Омурбека Бабанова и Садыра Жапарова.

Авторы текста пишут о том, что сегодня "решающий день", что различные политические лидеры объединяют свои силы для противостояния. В связи с этим, бишкекчан призывают воздержаться от посещения центральной площади. Кроме того, предлагается усилить охрану коммерчески объектов города.

И, действительно, уже сейчас, очевидно, что обстановка продолжает накаляться. Так во время брифинга Омурбек Бабанов сказал, что часть сторонников "Республики" соберутся в "Технопарке", они направятся на "Форум" и вместе с социал-демократами выдвинутся на площадь

- Всем надо быть вместе, наши политические партии собирают людей в "Технопарке", на "Форуме", возле Театра оперы и балета, а молодежь собирается возле Железнодорожного вокзала, – сказал он.

Тем временем, поступают сообщения о том, что толпа людей возле здания правительства растет. Это предположительно сторонники Садыра Жапарова.

Пока непонятно, кто сможет развести противоборствующие стороны. Однако логично, что это сделает Омурбек Суваеалиев, который после ухода из здания ГКНБ, заявил, что вернулся в Совет безпасности. И вроде бы даже уже провел там какое-то совещание. Сейчас все ждут от него решительных действий по восстановлению порядка в городе и стране, раз уж он позиционирует себя, как координатор силового блока.

Между тем, к рекомендациям оставаться в безопасности, подальше от мест, где скорее всего развернутся события, стоит прислушаться. Дорогие читатели, берегите себя!