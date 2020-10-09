Религиозные деятели страны обратились к кыргызстанцам с воззванием

Межконфессиональный совет Кыргызстана обратился к согражданам со словами поддержки в сложный момент истории страны. В обращении говорится о том, что пережив горе потерь во время вспышки КОВИД-19 народ Кыргызстана понимает, что совместно можно решать самые сложные задачи. И сейчас важно не дать расколоть общество, растащить его по религиозным, возрастным, этническим или по любым другим категориям. И действия, шаги сегодняшнего дня в Кыргызстане могут зародить новое общество, в котором все будет построено на уважении к человеку:

"В связи с протестами, начавшимися после парламентских выборов в Кыргызстане, мы, члены Рабочей Группы, выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Мы переживаем сложный период нашей истории. И мы призываем открыто выработать понятный всему обществу и каждому гражданину механизм восстановления законности и обеспечения согласия в обществе.

Призываем всех наших сограждан оставаться единым народом, сплотиться и не позволить расколоть общество по этническим, религиозным и региональным, возрастным особенностям. Мы считаем, что мудрость и сила народа Кыргызстана в разнообразии и уважении к традициям. И всех нас объединяет любовь к нашей Родине!

Мы, народ Кыргызстана, в период пандемии COVID – 19 вместе пережили большое горе, почти каждый из нас потерял родных, близких, друзей.

Но эта беда показала, как мы можем сплотиться перед лицом опасности! Мы помним, как жертвуя собой спасали нас врачи, волонтеры. А совсем незнакомые друг другу люди, разных национальностей, религий и политических взглядов делились лекарствами, продуктами, поддерживал добрым словом. И сегодня испытания должны нас сплотить, а не расколоть. А принимаемые нами решения должны дать надежду на жизнь общества, в котором все будет наполнено уважением к личности, к человеку.

Межконфессиональный совет и гражданское общество поддерживают созданные гражданские инициативы по охране общественного правопорядка, которые защищают права граждан мирными способами.

Многие из нас сегодня в смятении, и чтобы помочь нашим согражданам, представители межконфессионального совета готовы работать на благо мира в нашей стране, участвовать в процессе примирения, медиации. И призываем к этому всех соотечественников, всех сограждан.

Все представители конфессий молятся за стабилизацию ситуации мирным путем.