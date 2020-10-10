Касымалиева предлагает выдвинуть нового премьера: Асрандиев или Мадумаров?

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева предложила коалиции большинства пересмотреть кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к депутатам коалиции большинства ЖК, которые вместе со мной поддержали три дня назад выдвижение кандидатуры Садыра Нургожоевича Жапарова в премьер-министры Кыргызстана. Тогда мы пошли на этот шаг, потому что нами двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране.

Мы верили в то, что Садыр Жапаров станет тем человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента, мостиком между властью и оппозицией, сможет помочь преодолеть разногласия и обеспечит условия для спокойного проведения новых парламентских выборов.

К сожалению, события последних нескольких дней продемонстрировали, что, вне зависимости от его личных качеств и достоинств, ситуация на данный момент сложилась таким образом, что значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия.

Вместо правительства народного доверия мы получим раздражитель и, даже больше того, вместо того чтобы создать условия для общественного согласия, его назначение премьер-министром само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества.

Мы не можем, мы не имеем права идти на такой риск. Поэтому, уважаемые депутаты, предлагаю коалиции большинства ЖК пересмотреть свое предыдущее решение и выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра КР", - заявила вице-спикер.

Скорее всего, инициатива Касымалиевой это решение каких-то провластных структур, попытка утихомирить противоборствующие стороны, как-то стабилизировать ситуацию.

Однако подобный вариант не исключает того, что сторонники Садыра Жапарова и соратники альянса Атамбаев-Бабанов не прекратят разборки между собой. Получился ли при таком раскладе остановить конфликт при помощи правоохранителей - большой вопрос. По итогам событий 5-6 октября стало понятно, что управление силовым блоком нестабильное.

Кроме того, существует вариант, что противоборствующие силы, вместо того, чтобы продолжать борьбу между собой, объединятся против действующей власти. Что им может помешать договориться по принципу: враг моего врага - мой друг?