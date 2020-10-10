Призрак временного правительства бродит по стране

Алмазбек Атамбаев вернулся в политическую жизнь страны. И действует он по привычному для себя сценарию.

После того, как в ночь с 5 на 6 октября митингующие освободили бывшего президента из СИЗО ГКНБ, а затем и его сторонников, в воздухе повис вопрос: что Атамбаев будет делать, как он поведет себя в сложившейся ситуации?

Тюремное заключение могло сломать Алмазбека Атамбаева, заставить, так сказать, пересмотреть свои приоритеты, склонить к аномальной для него линии поведения. Например, он мог попытаться помириться со своими политическими противниками и спокойно жить дальше.

Однако уже вчера стало понятно, что ничего подобного не случилось. Выступая перед сторонниками, бывший президент объявил о начале третьей революции в Кыргызстане, а затем лично возглавил колонну, направившуюся к правительственным зданиям.

Он, конечно, прекрасно знал, что на площади его соратников ожидает другая толпа и, что его действия могут привести к столкновениям между кыргызстанцами, поддерживающими разные политические силы. И тут уместно заметить, что далеко не каждый политик в принципе пойдет на обострение ситуации, хотя бы из опасения, что будут человеческие жертвы.

Однако Алмазбек Шаршенович поступил так, как поступал раньше – вошел в роль революционного вожака.

Помнится, три года назад режиссер и медиа-эксперт Азим Азимов написал о бывшем президенте в своем блоге в Telegram-канале такие слова:

"Алмазбек Шаршенович - революционер, решительный политик с горящим сердцем. Но главный инстинкт героя - идти к чести и славе, не боясь последствий".

Любопытно, что вчера в толпе сторонников Алмазбека Атамбаева не было Равшана Жээнбекова. Может быть это говорит о том, что политик не настроен на силовой захват власти и хочет идти каким-то правовым путем? Как знать.

Это, к слову, очень важная личностная характеристика Алмазбека Шаршеновича, позволяющая просчитать, как он будет действовать дальше.

Понятно, что он настроен бороться. Причем теми же самыми методами, что и раньше – через революцию, поскольку, как выяснилось, с момента событий в Кой-Таше Атамбаев совершенно не изменился - словно не было этого года в СИЗО. То есть опять начнется митинговщина.

Наберет ли Атамбаев при этом очки. Не факт. При нынешней общественно-политической и экономической ситуации революционные призывы большей частью раздражают людей. Бишкекчане уж точно не одобрят такую тактику. Этой осенью они уже в третий раз вынуждены спасать себя и свое имущество от революционерам. Сказать, что это жителям столицы все это изрядно надоело – ничего не сказать.

Не исключено, что решив идти по проверенному сценарию, Атамбаев только растеряет сторонников. Кроме того, подобная линия поведения на руку его противникам. Примет ли Атамбаев во внимание эти резоны, непонятно.

Однако, если он останется верным себе, то продолжит свой революционный труд и начнет моделировать очередное временное правительство. И при таком раскладе, может быть, даже найдет себе неожиданных сторонников в лице Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Фактически коренных противоречий между этими политическими силами нет, а значит они вполне могут пойти на объединение ради общей цели.