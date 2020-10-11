Депутат Урмат Самаев опроверг слова Аиды Касымалиевой

Депутат Урматбек Самаев опроверг заявление вице-спикера Аиды Касымалиевой. В интервью AKIpress он рассказал, как проходило внеочередное заседание депутатов.

"К конгрсс-холлу, где стояли депутаты Жогорку Кенеша, приехала автомашина, из которой вышла Аида Камчыбековна. Все поздоровались, присутствующие немного побеседовали", - цитирует издание депутата Урмата Самаева.

После этого он не разговаривал с ней.

"Это подтверждают записи с камер, тем более велась прямая трансляция заседания, где все можно увидеть. Должны быть доказательства, что я угрожал ей. Я такой же депутат как она, у нее даже статус выше. Каждый депутат решает сам как ему голосовать", - сказал он.

Напомним, накануне 10 октября прошла сессия ЖК, где депутаты одобрили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.