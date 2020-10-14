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Садыр Жапаров не держит зла на Атамбаева

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- Анвар Ажиев
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Алмазбека Атамбаева можно было бы не содержать под стражей, можно поместить под домашний арест. Такое заявление сделал сегодня журналистам премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, бывшего президента можно было бы оставить под домашним арестом до завершения судебного разбирательства. Но, как отметил Жапаров, Атамбаеву не стоило говорить, что сторонники Жапарова стреляли в его машину.

- Все равно, плохо ли, хорошо ли - человек 6 лет правил страной. Если бы не сидел в заключении, участвовал в судебных разбирательствах и если бы потом был бы признан виновном и осужден, тогда было правильно, я думаю. А то, что задержан по прошлым событиям - это неправильно, - сказал Жапаров.

Такое отношение к оппонентам не типично для представителей кыргызского истеблишмента. У нас тот, кто поднялся на вершину, обычно, сводит счеты со своими врагами.

Выходит, Садыр Жапаров, как личность, сложнее, чем сегодня пытаются представить его противники. Премьер демонстрирует образец новой политической культуры. Он великодушен по отношению к человеку, который в свое время сделал все, чтобы надолго посадить его.

К слову, от самого Алмазбека Атамбаева вряд ли стоило бы ждать подобного благородного жеста. Это не в его характере, который нисколько не поменялся даже за время пребывания в заключении.


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URL: https://www.vb.kg/392959
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, выборы, правительство, Кыргызстан, премьер-министр, #Выборы2020
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