Нацбанк снял ограничения на осуществления трансграничных платежей SWIFT

Нацбанк принял решение о возврате осуществления трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи. Об этом сообщает НБ КР.

Однако, исходящие трансграничные платежи будут осуществляться только по:

Операциям клиентов (юридические лица, частные и индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства) коммерческих банков КР по ранее заключенным и предоставленным в банки контрактам по осуществлению расчетов за товары и услуги. Сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, и контракты/договоры должны быть присущи обычной деятельности клиента. Незавершенным валютным сделкам с контрагентами, по операциям по покупке/продаже иностранной валюты от своего имени в целях управления ликвидностью и/или валютной позицией, в том числе по своп-операциям, а также в связи с обменом активов. Операциям по осуществлению взаиморасчетов по международным платежным системам. Пополнению ностро-счетов и депозитов коммерческих банков КР в банках-нерезидентах. Операциям по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, полученным от международных организаций. Операциям по осуществлению переводов от небанковских финансово-кредитных организаций, обслуживающихся в банке. Операциям по обязательствам банка по сделкам торгового финансирования, выпущенных ранее аккредитивов и банковских гарантий. Операциям, необходимым для обеспечения деятельности банков. Операциям по поручениям международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств. Переводам физических лиц, не имеющих коммерческих целей, в размере до $5 000 или эквивалент в другой иностранной валюте (в неделю), для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов. При осуществлении вышеуказанных переводных операций коммерческим банкам необходимо обеспечить соблюдение законодательства по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, отметил регулятор.

Также коммерческие банки с 13 октября будут работать в штатном режиме с 09:00 до 17:00 часов.