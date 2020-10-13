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Нацбанк снял ограничения на осуществления трансграничных платежей SWIFT

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- Виктория Гунгер
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Нацбанк принял решение о возврате осуществления трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи. Об этом сообщает НБ КР.

Однако, исходящие трансграничные платежи будут осуществляться только по:

  1. Операциям клиентов (юридические лица, частные и индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства) коммерческих банков КР по ранее заключенным и предоставленным в банки контрактам по осуществлению расчетов за товары и услуги. Сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, и контракты/договоры должны быть присущи обычной деятельности клиента.
  2. Незавершенным валютным сделкам с контрагентами, по операциям по покупке/продаже иностранной валюты от своего имени в целях управления ликвидностью и/или валютной позицией, в том числе по своп-операциям, а также в связи с обменом активов.
  3. Операциям по осуществлению взаиморасчетов по международным платежным системам.
  4. Пополнению ностро-счетов и депозитов коммерческих банков КР в банках-нерезидентах.
  5. Операциям по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, полученным от международных организаций.
  6. Операциям по осуществлению переводов от небанковских финансово-кредитных организаций, обслуживающихся в банке.
  7. Операциям по обязательствам банка по сделкам торгового финансирования, выпущенных ранее аккредитивов и банковских гарантий.
  8. Операциям, необходимым для обеспечения деятельности банков.
  9. Операциям по поручениям международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств.
  10. Переводам физических лиц, не имеющих коммерческих целей, в размере до $5 000 или эквивалент в другой иностранной валюте (в неделю), для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов.
  11. При осуществлении вышеуказанных переводных операций коммерческим банкам необходимо обеспечить соблюдение законодательства по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, отметил регулятор.

Также коммерческие банки с 13 октября будут работать в штатном режиме с 09:00 до 17:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/393018
Теги:
Кыргызстан, деньги, Нацбанк Кыргызской республики
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