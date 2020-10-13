Погром в "Белом доме": Ни одна из книг не повреждена (видео)

В здании "Белого дома" проходит грандиозная уборка. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.

Он отметил, что в ходе погрома в ночь с 5 на 6 октября не повреждены разве что только книги.

"Мы начали уборку здания Жогорку Кенеша. Наше главное преимущество в том, что ни одна из наших книг не повреждена", - подписал он свою видеоэкскурсию.

Ранее Ибраим Нуракун уулу опубликовал фото разбитой компьютерной техники, аппаратуры, информируя, что митингующие ночью разгромили пресс-центр и телестудию в здании Жогорку Кенеша. По фото корреспондентов VB.KG также ясно, что вандалов не интересовали книги, а сейфы.