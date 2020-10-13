В Ысык-Атинском районе местные жители разгромили 13 бизнес-объектов

Агентством по продвижению и защите инвестиций КР проводится работа по урегулированию последствий, возникших по итогам проникновения и уничтожения имущества отечественных инвесторов. Об этом сообщают в ведомстве.

В целях ознакомления и разъяснения проблемных вопросов, 12 октября заместитель директора агентства Нурадил Баясов посетил 13 объектов в Ысык-Атинском районе, которые подверглись разрушению со стороны местного населения.

Баясов совместно с первым заместителем полномочного представителя ПКР в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым, РГА Ысык-Атинского района, правоохранительными органами, местным айыл окмоту и предпринимателями и их заказчиками провели разъяснительные работы среди местного населения.

В ходе встречи было отмечено о важности работы инвесторов, которые способствуют созданию рабочих мест, обеспечивают поступление средств в бюджет.

"По итогам посещения объектов было принято решение о проведении повторной встречи с населением (общественное обсуждение), совместной разработке плана мероприятий по урегулированию последствий инцидента при участии правоохранительных органов для установления стабильности работы предпринимателей на территории страны и защиты прав и имущества инвесторов", - говорится в сообщении агентства.