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В Ысык-Атинском районе местные жители разгромили 13 бизнес-объектов

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- Оксана Гут
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Агентством по продвижению и защите инвестиций КР проводится работа по урегулированию последствий, возникших по итогам проникновения и уничтожения имущества отечественных инвесторов. Об этом сообщают в ведомстве.

В целях ознакомления и разъяснения проблемных вопросов, 12 октября заместитель директора агентства Нурадил Баясов посетил 13 объектов в Ысык-Атинском районе, которые подверглись разрушению со стороны местного населения.

Баясов совместно с первым заместителем полномочного представителя ПКР в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым, РГА Ысык-Атинского района, правоохранительными органами, местным айыл окмоту и предпринимателями и их заказчиками провели разъяснительные работы среди местного населения.

В ходе встречи было отмечено о важности работы инвесторов, которые способствуют созданию рабочих мест, обеспечивают поступление средств в бюджет.

"По итогам посещения объектов было принято решение о проведении повторной встречи с населением (общественное обсуждение), совместной разработке плана мероприятий по урегулированию последствий инцидента при участии правоохранительных органов для установления стабильности работы предпринимателей на территории страны и защиты прав и имущества инвесторов", - говорится в сообщении агентства.


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URL: https://www.vb.kg/393027
Теги:
инвестиции, массовые беспорядки, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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