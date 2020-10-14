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Сооронбая Жээнбекова загоняют в угол

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- Анвар Ажиев
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Завтра в 11.00 решится вопрос об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Такое заявление сегодня сделал для своих сторонников премьер-минитр Садыр Жапаров.

После переговоров с главой государства Садыр Жапаров вышел к свом сторонникам и обратился с просьбой разойтись. По его словам, сейчас ведутся переговоры об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Он заявил, что "остались последние штрихи" и добавил, что завтра, 15 октября, в 11:00 этот вопрос решится.

Напомним, сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Глава кабмина озвучил свое требование - глава государства должен уйти в отставку сегодня вечером.

Позже пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента страны.

По последним данным, сторонники Садыра Жапарова со Старой площади направились в сторону госрезиденции, которая охраняется вооруженными военными.


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URL: https://www.vb.kg/393105
Теги:
выборы, митинг, переворот, правительство, президент, революция, премьер-министр, #Выборы2020, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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