Сооронбая Жээнбекова загоняют в угол

Завтра в 11.00 решится вопрос об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Такое заявление сегодня сделал для своих сторонников премьер-минитр Садыр Жапаров.

После переговоров с главой государства Садыр Жапаров вышел к свом сторонникам и обратился с просьбой разойтись. По его словам, сейчас ведутся переговоры об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Он заявил, что "остались последние штрихи" и добавил, что завтра, 15 октября, в 11:00 этот вопрос решится.

Напомним, сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Глава кабмина озвучил свое требование - глава государства должен уйти в отставку сегодня вечером.

Позже пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента страны.

По последним данным, сторонники Садыра Жапарова со Старой площади направились в сторону госрезиденции, которая охраняется вооруженными военными.