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Темирлан Султанбеков: Садыр Жапаров не имеет права на ошибку

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров не имеет права на ошибку. Таким мнением поделился молодой политик Темирлан Султанбеков, который вчера был отпущен под домашний арест по делу о массовых беспорядках в Бишкеке.

Как стало известно, новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров провел с ним встречу. Комментируя ее, Султанбеков отметил, что готов сейчас поддержать "кризис-менеджера".

"... Я довел до сведения Садыра Жапарова, что сейчас у него есть значительная поддержка от населения и на него возлагают большие надежды, и что он не имеет права на ошибку, он сказал, что готов начать все с чистого листа, поэтому я считаю, что в эту трудную минуту для страны, если он берет на себя ответственность кризис-менеджера и готов прогнать Жээнбековых, его необходимо в этом поддержать", - распространили в соцсетях заявление Темирлана Султанбекова социал-демократы.


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URL: https://www.vb.kg/393111
Теги:
митинг, правительство, Кыргызстан, политика, премьер-министр, Садыр Жапаров, СДПК
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