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Несостоявшийся Генпрокурор Жапыкеев станцевал "победный" танец (видео)

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- Оксана Гут
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Сыймык Жапыкеев "зажигает". В соцсетях под таким названием активно обсуждают видео, на которое попал зажигательный танец лидера партии "Чон Казат".

Ролик, по некоторым данным, снят вчера в Бишкеке после того, как Садыр Жапаров объявил, что обязанности президента переходят ему, так как спикер Канат Исаев отказался брать на себя такую ответственность.

На видео несостоявшийся генеральный прокурор танцует под громкую музыку, под одобрительный возглас сторонников Садыра Жапарова.

"Народный генпрокурор", - комментируют ролик в соцсетях.

Напомним, после событий 5 октября в Бишкеке Сыймык Жапыкеев прибыл в Генеральную прокуратуру, "попросил удалиться" от туда бывшего депутата Алмамбета Шыкмаматова (которого якобы назначили и.о. Генпрокурором), и заявил, что будет "координировать" работу надзорного органа. Позже он сообщил, что в отношении Асылбека Жээнбекова - депутата ЖК КР и Раимбека Матраимова - экс-замглавы ГТС возбуждены уголовные дела. Но с возвращением на рабочее место главы ведомства Откурбека Джамшитова эта информация была опровергнута.

Также Генпрокуратура опровергла сообщение о том, что Военная прокуратура начала расследование в отношении Сыймыка Жапыкеева и Алмамбета Шыкмаматова по факту захвата зданий и сооружений.


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URL: https://www.vb.kg/393183
Теги:
Генеральная прокуратура, митинг, партии, правительство, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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