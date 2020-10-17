Кыргызстанцы примут участие в развитии волонтерского движения в СНГ

В СНГ на новый уровень выходит молодежное волонтерское движение. Решение об этом принято на заседании Совета по делам молодежи государств Содружества, которое прошло 16 октября в режиме видеоконференции.

Участие в заседании приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, базовых организаций стран СНГ по работе с молодежью и по развитию молодежного предпринимательства, а также Исполнительного комитета СНГ.

Как рассказали в нем, на заседании одобрены планы мероприятий на ближайшие годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества и Концепции развития сотрудничества в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. При отмечены многообразие форм волонтерской деятельности, продемонстрированное молодыми гражданами стран Содружества в борьбе с коронавирусом.

В качестве одного из приоритетных направлений международного молодежного сотрудничества Совет определил, взяв за основу соответствующий опыт российской стороны, сохранение памяти об итогах и нравственных уроках Великой Отечественной войны. И, учитывая возрастающую роль молодежи в социально-экономической и общественной жизни своих стран, утвердил Межгосударственную программу "Молодежная столица СНГ". Теперь этот документ предстоит обсудить с странах Содружества с заинтересованными ведомствами.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся реализации Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ", проведения Форума молодежных общественных организаций и Международного молодежного форума стран СНГ по Целям устойчивого развития. И наметили дальнейшие планы деятельности базовых организаций по работе с молодежью и по развитию молодежного предпринимательства.

Планируется, что следующее заседание Совета по делам молодежи государств СНГ пройдет в первом полугодии 2021 года в Узбекистане.